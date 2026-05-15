Suđenje takozvanom vračarskom klanu nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu, a jezive poruke su otkrile na koji način su planirali ubistvo Andrije Zarića.

Iako je Petar Jevtić, koji je nedavno izručen u Srbiju, trebalo danas da iznosi odbranu, on je zamolio da to uradi na narednom suđenju, te su danas izvođeni dokazi sa kriptovane "Skaj" aplikacije u vezi sa pokušajem ubistva oštećenog Andrije Zarića, a u sudnici je bio prisutan i sam Zarić.

Kada su u pitanju poruke za koje se sumnja da su ih navodni pripadnici klana slali tokom pripremanja ubistva Andrije Zarića, prikazan je niz poruka sa "Skaja" izvesnog Darka Jevtića, čije se ime nije našlo na optužnici, a navodno ih se slao okrivljenom Stevanu Mandariću.

- Jedva čekam špagete od nogu da mu napravi, biće invalid i tačka, go*no jedno - navodno je poslao Jevtić.

Iz prikazane konverzacije videle su se samo Jevtićeve poruke, u kojima on šalje Mandariću da mu pokaže ulaz u Zarićevu zgradu, kako bi tamo mogao da uputi ubicu. On razgovara o tome koji automobil vozi Andrija Zarić i koje bi mesto bilo pogodno da ga ubica čeka da naiđe.

- Rekao sam mu za tri ture da će da zaradi 15.000 evra. U ponedeljak nije ni izlazio, u utorak samo na vrata, pa se vratio unutra, u sredu je žena izašla samo da uzme nešto iz auta, danas ubica na čekiću od 18 do dva sata. Napunio je pištolj mecima iz posebne kese, preda mnom je obrisao sve metkove, samo ovaj da završi ćoravog, pa da idem preko - navedeno je u porukama.

U polemisanju o tome kako da lociraju metu, spominjano je i stavljanje GPS trekera ispod automobila, kako bi ga "pratili desetak dana, pa da skinu GPS i da ga čekaju". On takođe piše o tome kako mu se neko ne javlja, kako ga dve nedelje nema na "Skaju" i da to znači da je "ili ubijen ili uhapšen".

- Na adresi koja se spominje u porukama ja nisam živeo, tu je živela moja supruga sa sinom - rekao je oštećeni Andrija Zarić.

Sud je doneo odluku odluku da danas izvede sve dokaze koje oštećeni Andrija Zarić treba da prokomentariše, kako ne bi morao ponovo da dolazi u sud, te su prikazane poruke sa grupnog četa u periodu od 23. aprila do 13. maja 2020. godine.

- Braćo, pozdrav, nadam se da ćemo u napad kad prođe policijski čas, a mogu i polako u izvidnicu ovih dana, pa kad prođe vanredno u napad. Da uzme jači automat, daćemo mu lovu? Kalaš! Jeste probali škorpion, da ne zaglavi? - šalje u grupi navodno okrivljeni Stevan Mandarić.

On šalje da što pre treba da se krene u izvidnicu, pa da se "ubije go*no posle 1. maja".

Grupa potom, nakon završetka policijskog časa, koji je trajao oko 1. maja, počinje da planira ubistvo i da utvrđuje kuda se oštećeni Aleksandar Zarić kreće, gde živi i koji automobil vozi.

- Kreće čovek da gleda teren od sutra i radi ga. Taman se sad opušteno kreće s maskama za koronu - navodno je napisao Aleksandar Naumovski, dodajući emodži pištolja.

Kako navodi tužilaštvo, okrivljeni Stevan Mandarić je na "Skaj" grupu poslao fotografiju oštećenog Zarića, za koju je oštećeni najpre rekao da "liči na njega" i da se ne seća kada se fotorgafisao, da bi kasnije tokom suđenja direktno rekao da je on na toj fotografiji.

Navodni pripadnici klana potom se dopisuju o tome da Andrija Zarić izgleda više ne živi na Ledinama, već da se preselio u grad, dok Aleksandar Naumovski navodno šalje da će da sazna i gde u gradu Zarić živi. On, kako tvrdi tužilaštvo, navodno šalje više fotografija ulice i crnog "BMW" automobila, kao i fotografije kuće i dvorišta, za koje je oštećeni u sudu rekao da mu nisu poznate.

Okrivljeni Aleksandar Naumovski rekao je da ne želi da se izjašnjava na pitanja o "Skaj" porukama.

- Tu mu je dete ima mopsa - navodno je poslao Naumovski, a oštećeni Zarić rekao je da nikada nije imao mopsa i da ne prepoznaje kuću sa fotografija.

- Tu je ako je tu dete. Uđi u dvorište, zvoni i ubij ga, najbolje je tako na neviđeno - poslato je u grupi.

Pripadnici klana potom komentariš da Aleksandar Zarić vozi žitog "fijata abarta", kao i "BMW1" nakon što je slupao karavana, dok je Zarić istakao da je imao krem "fijat" i da nije bio u pitanju model "abart", da je vozio samo "BMW1", kao i da nije imao karavan, niti je doživeo saobraćajnu nezgodu.

Navodni pripadnici klana Naumovskom šalju da pazi da dete ne bude pored kada bude pucao, na šta Naumovski navodno odgovara: "Dete će biti živo".

- Boravio sam kod majke na Ledinama, imao sam i stan u gradu, a u Dalmatinsku ulicu sam svraćao jer mi je tamo bio sin - rekao je oštećeni Aleksandar Zarić komentarišući dokaze.

Prema navodima tužilaštva, Stevan Mandarić u grupi šalje "nemojte kera da ubijete", ali i da pronađu neko odgovarajuće mesto da "dobije ceo šaržer" i da ga "istresu ako naleti".

Kako danima ne mogu da uđu u trag žrtvi, pripadnici grupe navodno polemišu o tome da se pod automobil koji su fotografisali stavi eksploziv. Jedan od prpadnika grupe Naumovskom savetuje da "udavi kera", s obzirom na to da je Aleksandar Naumovski rekao da ne može da dođe do kuće jer štene laje i ograda je visoka, a potom i da treba da utrče u kuću i da je bilje da ga ubiju unutra nego na ulici, na šta Aleksandar Naumovski navodno odgovara: "Da ga zakoljem?"

- Daj da kupimo paket, pa da se brava otvori, da ga stavimo ispod sedišta, pa da leti k'o raketa kad sedne, i on i žena u pm - jedna je od poruka poslatih u "Skaj" grupi.

- Nemoj paket zbog deteta - navodno šalje Mandarić, dok mu sagovornik odgovara da on "voli decu, nije još dotle došlo".

- Volim i ja decu, ali srpsku. Naleteće i rafal, samo da ne budu s njim žena i dete - navodno šalje Mandarić, dok ostali komentarišu da je "ovo srpsko dete".

Kada, prema navodima optužnice, Aleksandar Naumovski pošalje da se "sprema napad", Stevan Mandarić navodno ponovo opiminje da ne treba da ubiju Zarića pred ženom i decom, dok drugi čovek klana Uroš Piperski piše: "Šta ne treba pred ženom?"

- Brate, nisu oni krivi, i oni ispaštaju zbog njega. Nemoj da pomešaju, pa da ubiju pogrešnog. Moguće je da menja kola, ima i ženin džip, ili da se preselio u grad. Možda nekad ne spava na Ledinama. Po meni onaj kad kad su bila oba auta, tu je bio i on. Biće dobro, samo strpljenja, mora da naleti. On je visok oko 190 centimetara i nosi naočare - navodno je slao Mandarić.

Oštećeni Andrija Zarić rekao je da njegova nevenčana supruga nema automobil jer nije vozač, a da ja tačno da je visok 190 centimetara i da nosi naočare.

Time je završeno izvođenje dokaza koje je svedok oštećeni Andrija Zarić trebalo da prokomentariše i on više neće biti pozivan u sud.

Izveden je još jedan set dokaza, a u pitanju su poruke iz perioda od 17. do 21. febuara 2020. godine u kojima se vide poruke koje je, prema navodima optužnice, slao okrivljeni Vladan Miketić.

- Pada mi na pamet ako ćora parkira da je beba u autu. Neka cepa dok ide ka kolima, horor je ako je beba u autu. Opterećen sam svim ovim, ne mogu da spavam - navodno je slao Miketić.

On neimenovanom sagovorniku navodno šalje da se "Konzerva us*ao" i da treba da pronađu novog ubicu, kao i da je dobro što njegov sagovonik ne poznaje ubicu, te ne može da bud epovezan sa njim.

- Deset komada u noge i par u stomak iz kalaša. računaj da svaki drugi pogodi, pa da se udupla. Da mu damo 50.000? Tebi je bitno da te kileri ne znaju ako gekne. Mi naručujemo da ga osakate, pa ako preteraju šta da se radi. Neka uzmu svoj auto i opremu, ako izađe auto u novinama. Najbolje je da ha vežu za drvo, pa udri mačem hahaha - poruke su koje je navodno slao Miketić.

Naoružan ušao u kafić

U sudu su prikazani snimci iz jednog kafića u koji je okrivljeni Miloš Miljanović ušao, navodno u nameri da ubije Miloša Nilovića Runja, ali "posao" nije završio.

Miloš Miljanović je za taj ulazak u kafić pravnosnažno osuđen za nelegalno držanje oružja, ali je snimak pregledan u Specijalnom sudu pregledan jer je njegov advokat ranije zatražio da dva predmeta budu združena. Advokat je danas istakao da je kasnije uvideo da je taj predlog bio greška i da se protivi izvođenju snimka kao dokaza jer je Miljanović od strane Višeg suda osuđen za jedno delo, a sada đu se sudi za drugo, ali ga je sud svejedno usvojio i snimci su pregledani.

- Posle šest godina i četiri meseca se stvarno ne sećam kad mi je policija ušla u stan i kad je bio pretres - rekao je Miloš Miljanović i dodao da ne želi da se izjašnjava o snimcima.

U sudu su pušteni snimci sa više kamera iz kafića od 5. novembra 2020. godine.

Na prvom snimku vidi se bašta kafića u koju ulazi muškarac u crnom sa kapuljačom na glavi, hiturškom maskom preko lica, rukavicama na rukama u kojima drži automatsko otužje i ranac. On na polovini bašte kreće da teči ka unutrašnjosti kafića, a potom se vidi kako se devojke oje sede u bašti sklanjaju pod sto, a potom jedna po jedna osoba iz kafića beži na ulicu, uključujući i konobara.

Na drugoj kameri iz bašte vidi se da grupa muškaraca skače od stola čim je naoružani napadač ušao u baštu lokala, te da deo njih, kroz dva ulaza, utrčava u unutrašnjost kafića, dok jedan pada preko stolice, pa odlučuje da se sakrije iza stola.

Kada je u pitanju unutrašnjost kafića, vidi se da ljudi beže, kriju se ispod stolova, da se konobari kriju iza šanka, a da napadač sa automatskom puškom, odmah nakon što u leti u unutrašnjost lokala, zastaje, a potom odlazi, te da nije ispaljen nijedan metak.

Odbrana okrivljenog Petra Jevtića zatražila je da njegovo iznošenje odbrane bude pomereno jer se nije upoznao sa optižnicom.

- Meni je optužnica uručena, ali mi je ostala u podrumu u kom sam bio i nisam stigao da se upoznam s njom. Tamo nije bilo svetla, nisam mogao da čitam, ja sam je sklonio ispod dušeka i tamo sam je zaboravio kada sam pomeren na blok. Ja Vas molim da mi opet date optužnicu jer nisam uspeo da dobijem tu koju sam zaboravio - rekao je Petar Jevtić.

Jevtiću je, nakon pauze, uručena optužnica i on bi trebalo da iznese odbranu 27. maja.

U zatvoru dobio tri disciplinke

Predsedavajuća sudija upitala je na početku suđenja plrivljenog Dejana Rutalja "šta to radi u zatvoru", ističući da je dobio tri disciplinske, a da su dve pristigle u kratkom roku i istakla da će sutra da bude održano ročište na kom će imati priliku da se izjasni.

- Ja non-stop dobijam neke disciplinske. Čovek se deklariše kao Šiptar, ja sam mu ušao u sobu i pitao za šta se tereti, on je rekao da se tereti za paljenje srpske zastave - rekao je Dejan Rutalj, ali ga je sudija prekinula i rekla mu da će o tome da govori na disciplinskom saslušanju.

- Ja sam želeo da narod čuje - dodao je Rutalj.

Advokat Stefan Jokić rekao je sudu da, pošto je u pitanju paljenje srpske zastave, predlaže da Dejan Rutalj bude oslobođen svake odgovornosti

Suđenje će biti nastavljeno 27. maja, dok kada će sud ponovo pokušati da dođe do oštećenog Miloša Nilovića, a biće pozvan i svedok Jasmin Gusinac.

