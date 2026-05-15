Porodica i prijatelji ubijenog Mišela G. (29) iz Obrenovca i dalje su u šoku nakon brutalnog zločina koji se dogodio u u sredu oko 23 sata u porodičnoj kući, a u potresnoj ispovesti njegov rođak, Boban C., koji je među prvima stigao nakon zločina, ispričao je kako je došlo do ubistva.

Kako je ispričao, vest o ubistvu stigla je do njega nešto malo nakon istog, nakon čega je odmah otišao u Dom zdravlja, gde ih je sačekala najgora moguća vest.

- Za tragediju sam čuo negde između 23.15 i 23.45. Odmah sam došao u Obrenovac i otišao u Dom zdravlja. Tamo su nam rekli: "Nažalost, vaš sinovac je preminuo". Svi smo ostali u šoku - rekao je rođak ubijenog Mišela.

On tvrdi da je mladić zadobio više uboda oštrim predmetom, ali da porodica i dalje ne zna tačno sve detalje.

- Ne znam ni kako da opišem čime je napadnut. Da li je bio nož, mačeta, sablja... stvarno ne znam. Znam samo da su povrede bile stravične - rekao je on.

Prema njegovim rečima, zločin se dogodio praktično na kućnom pragu, u delu domaćinstva u kojem je Mišel boravio jer mu je bila određena mera nadzora sa nanogicom.

- Ubistvo se dogodilo u rođenoj kući. Evo, tu su ulazna vrata, tu je sveća koja gori. On nije smeo da napušta kuću jer je nosio nanogicu. Poštovao je sve mere koje su mu bile određene i nalazio se u okviru svog doma kada je napadnut - ispričao je rođak.

Kako kaže, Mišel je u trenutku napada krenuo ka pomoćnom delu kuće, dok je njegov otac bio u spavaćoj sobi i nije ni slutio šta se događa.

- Otac mu je bio u spavaćoj sobi. Mišel je izašao do pomoćnog dela kuće i tada se sve dogodilo. Da li ga je neko pozvao telefonom ili je nešto drugo bilo u pitanju, stvarno ne znam - rekao je on.

Šta je pozadina ubistva

Na pitanje da li porodica sumnja šta bi mogao biti motiv zločina, rođak tvrdi da ne veruje da je pozadina sukoba bila novac ili dugovi.

- Ne mogu da tvrdim ništa, ali po meni ovo nije zbog para. Da je neko potraživao novac, ne bi ga ubili na ovakav način. Ljudi koji se bave zelenašenjem traže svoj dug, ne rade ovako nešto - rekao je on.

Podsetimo, ubijeni mladić imao je obiman policijski dosije. Izdržavanje kazne pod elektronskim nadzorom bila je samo poslednja u nizu sankcija. Njegovo ime se godinama provlačilo kroz evidencije zbog trgovine narkoticima, višestrukih teških krađa i narušavanja javnog reda i mira.

Inače, mladić koji se sumnjiči za ovaj zločin, uhapšen je nekoliko sati kasnije.

