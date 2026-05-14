Policija i dalje traga za Aleksandrom Nešovićem Bajom, a sada se oglasilo u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Prema saznanjima nevenčane supruge koja je i prijavila nestanak, Aleksandar Nešović je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026. godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Nakon toga, posle 23 časova Nešović je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.

Kako se navodi u saopštenju, javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih sluzbenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao.

Uviđaj je nastavljen i tokom današenjeg dana, kojom prilikom je u kontejneru preko puta lokala pronađen mobilni telefon marke "Iphone", nepoznatog vlasnika.

Po nalogu VJT u Beogradu uhapšena su dva lica S. V. i M. S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u VJT u Beogradu.

VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalim licem.

Nestali Nešović se ranije dovodio u vezu sa kriminalnom grupom sa Novog Beograda koju je predvodio Dejan Stojanović Keka.

