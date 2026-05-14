Mišel G. (29) iz Obrenovca ubijen je sinoć ispred porodične kuće u tom gradu kada su napadači ušli u dvorište i naneli stravične povrede mačetom usled kojih je preminuo na licu mesta. Komšije ubijenog mladića kažu da je on sinoć izašao da popuši cigaretu u dvorištu, jer je imao nanogicu, te da je tada ubijen.

- Uboden je mačetom ispred vrata porodične kuće. Verovatno su ga pratili pa su znali kad će izaći. On nije izlazio često u dvorište, osim eto, da popuši cigaretu - kaže komšija ubijenog mladića.

Komšije tvrde i da su sa ubijenim mladićem imali "korektan odnos".

Policija je uhapsila A. D. (24) zbog osnovane sumnje da je ubio Mišela.

Podsetimo, komšije porodice ubijenog Mišela G. iz Obrenovca kažu da su ostali u šoku nakon zločina koji se sinoć dogodio, kako kažu, praktično na pragu žrtvine porodične kuće.

- Svi smo van sebe, niko ne može da veruje da se ovako nešto dogodilo. Ubili su ga maltene ispred vrata kuće - pričaju potresene komšije.

Kako navode, zbog nanogice i mere kućnog pritvora, mladić se nije udaljavao od kuće, već je izašao samo do pomoćnog dela objekta u svom dvorištu. Ubijeni Mišel G. bio je u kućnom pritvoru zbog krivičnog dela razbojništva.

- Nije on nigde mogao da ode, stalno je bio tu oko kuće. Samo je izašao napolje da pređe dva koraka do tog dela kuće i tada su upali napadači. Deluje kao da su tačno znali kada će izaći - kaže jedan od komšija.

Stanari ovog dela Obrenovca veruju da su napadači došli sa jasnom namerom da ga ubiju i da je zločin unapred isplaniran.

- Upali su pravo u dvorište. To je najstrašnije od svega, što se sve desilo tu, pred kućom, u kojoj mu je porodica bila - navodi sagovornik.

