U ponovljenom suđenju Ognjenu Kljajiću (33), koji se tereti za saobraćajnu nesreću na Beogradskom keju u Novom Sadu, u kojoj je život izgubila Novosađanka Milica Milićević (28), a teško povređen njen momak Zoran Janković (26), juče je u novosadskom Višem sudu održan glavni pretres, na kojem je izneto uvodno izlaganje, a potom je pred novim predsednikom sudskog veća, sudijom Sinišom Nadrljanskim, saslušan okrivljeni.

On je rekao da ostaje pri odbrani iznetoj u prethodnom postupku, kada je izjavio da se ne oseća odgovornim za nesreću. Dodao je i da je spreman da odgovara na pitanja suda, ali ne i na pitanja punomoćnika oštećenih i javnog tužioca.

Naredni glavni pretres zakazan je za 11. septembar, kada bi trebalo da budu saslušani oštećeni Zoran Janković, otac okrivljenog Slobodan Kljajić, veštaci: sudske medicine dr Dragan Drašković, psihijatrije dr Milijana Dražnjetin i saobraćajne struke Milan Simeunović.

Do ponavljanja postupka došlo je nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i naložio sudu da izvede sve dokaze koje je izveo u ranijem postupku i ponovo ispita veštaka saobraćajne struke, a po potrebi da izvede i druge dokaze.

Okrivljeni Ognjen Kljajić 13. juna 2024. godine je oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina. On je osuđen na četiri godine zatvora za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i dve godine za nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, pa je tako doneta jedinsvena kazna od pet godina.

Izrečena mu je i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od pet godina, računajući od pravnosnažnosti presude, s tim da se vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u trajanje mere.

Podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se u noći između 7. i 8. avgusta 2021. godine, oko 1.20 sati, na Beogradskom keju u Novom Sadu, kada je okrivljeni Ognjen Kljajić vozeći rendž rover u pravcu ka Ulici Bajči Žilinskog naleteo na dvoje mladih koji su se nalazili na skuteru kojim je upravljao Zoran Janković. Vozač rendž rovera se nije zaustavio nakon udesa, nego je napustio mesto nesreće i ostavio oštećene, ali je ubrzo pronađen na osnovu registarske tablice koja mu je otpala i određeno mu je zadržavanje.

Posle saobraćajne nesreće, kako je tokom suđenja rekao sudski veštak, profesor dr Dragan Drašković, okrivljenom Kljajiću prilikom alkotestiranja dregerom izmereno je 1,77 promila alkohola u organizmu, dok je rezultat vađenja krvi pokazao 2,05 promila. Prema rečima veštaka psihijatra dr Milijane Dražetin, izmerene količine alkoholisanosti posle nesreće predstavljaju donju granicu teškog pijanstva.

Kako se moglo čuti tokom sudskog postupka, i vozač skutera je imao alkohola u krvi, što je ocenjeno kao srednja alkoholisanost i njegova sposobnost da upravlja motornim vozilom, prema rečima dr Dražetin, bila je smanjena zbog alkohola.

U ovoj saobraćajnoj nesreći život je izgubila Milica Milićević. Ona je nakon udesa, u teškom i besvesnom stanju prevezena na odeljenje reanimacije Urgentnog centra KCV, ali je, nažalost, uprkos naporima lekara, preminula.

Prema rečima njenih prijatelja, bila je devojka pred kojom je bila perspektivna umetnička karijera, koja je prerano prekinuta. Završila je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, smer filmske produkcije.

(Dnevnik)