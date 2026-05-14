Novinar pitao Trampa o Tajvanu, njegova reakcija obišla je svet – Zaledio se i izustio ovo pred kamerama! (VIDEO)

Trampova reakcija na pitanje novinara o Tajvanu tokom posete kineskom predsedniku Siju Đinpingu privukla je veliku pažnju

 
Autor:  Milica Krstić
14.05.2026.20:27
Kineski predsednik Si Đinping dočekao je američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu zvaničnom vojnom ceremonijom dobrodošlice, dok dve sile nastoje da stabilizuju odnose nakon višemesečnih trgovinskih tenzija.

Televizijski snimci prikazuju kako se dvojica lidera toplo rukuju ispred Velike narodne sale u srcu kineske prestonice, pre nego što su pozdravili delegacije i prošli pored vojne parade. Tramp je pozdravio decu mašući američkim zastavama i noseći cveće.

Ključni sastanak održan je iza zatvorenih vrata. Kineski lider Si Đinping pokrenuo je osetljivo pitanje Tajvana tokom razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nazvavši ga "najvažnijim pitanjem" u odnosima dve zemlje.

Si je rekao da bi pravilno rešavanje ovog pitanja osiguralo stabilnost u odnosima Kine i SAD.

- Međutim, ako se ne upravlja pravilno, dve zemlje bi mogle da se sukobe ili čak sukobe, što bi dovelo ceo kinesko-američki odnos u veoma opasnu situaciju - rekao je Si, prema Sinhui.

Tramp i Si su prošetali oko pekinškog Hrama neba, u pratnji vodiča koji je objasnio istoriju zgrade.

Ostatak delegacije držao se na distanci dok su dvojica lidera obilazila impresivnu plavo-zlatnu carsku zgradu, deo hramovnog kompleksa gde su se carevi nekada molili za dobru žetvu.

Si se osmehnuo, a Tramp je izgleda pažljivo slušao vodiča. Kineski predsednik ga je zatim odveo do mesta gde su njih dvojica tiho pozirali pred kamerama.

Na pitanje novinara kako teku razgovori, Tramp je kratko rekao: "Odlično".

Međutim, kada ga je drugi novinar pitao da li je razgovarao o Tajvanu, Tramp je ignorisao pitanje i umesto toga pohvalio ambijent: "Odlično mesto, neverovatno. Kina je prelepa".

Iako je pitanje o Tajvanu postavljeno još dva puta, Tramp je, kao i Si, samo gledao pravo ispred sebe. Nije bilo odgovora dok su se dvojica lidera okrenula da se popnu stepenicama hrama.

Kursna lista

