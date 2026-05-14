Novinar pitao Trampa o Tajvanu, njegova reakcija obišla je svet – Zaledio se i izustio ovo pred kamerama! (VIDEO)

Kineski predsednik Si Đinping dočekao je američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu zvaničnom vojnom ceremonijom dobrodošlice, dok dve sile nastoje da stabilizuju odnose nakon višemesečnih trgovinskih tenzija.

Televizijski snimci prikazuju kako se dvojica lidera toplo rukuju ispred Velike narodne sale u srcu kineske prestonice, pre nego što su pozdravili delegacije i prošli pored vojne parade. Tramp je pozdravio decu mašući američkim zastavama i noseći cveće.

Ključni sastanak održan je iza zatvorenih vrata. Kineski lider Si Đinping pokrenuo je osetljivo pitanje Tajvana tokom razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nazvavši ga "najvažnijim pitanjem" u odnosima dve zemlje.

Si je rekao da bi pravilno rešavanje ovog pitanja osiguralo stabilnost u odnosima Kine i SAD.

- Međutim, ako se ne upravlja pravilno, dve zemlje bi mogle da se sukobe ili čak sukobe, što bi dovelo ceo kinesko-američki odnos u veoma opasnu situaciju - rekao je Si, prema Sinhui.

Novinari su pitali o Tajvanu

Tramp i Si su prošetali oko pekinškog Hrama neba, u pratnji vodiča koji je objasnio istoriju zgrade.

Ostatak delegacije držao se na distanci dok su dvojica lidera obilazila impresivnu plavo-zlatnu carsku zgradu, deo hramovnog kompleksa gde su se carevi nekada molili za dobru žetvu.

Si se osmehnuo, a Tramp je izgleda pažljivo slušao vodiča . Kineski predsednik ga je zatim odveo do mesta gde su njih dvojica tiho pozirali pred kamerama.

Na pitanje novinara kako teku razgovori, Tramp je kratko rekao: "Odlično".

Međutim, kada ga je drugi novinar pitao da li je razgovarao o Tajvanu, Tramp je ignorisao pitanje i umesto toga pohvalio ambijent: "Odlično mesto, neverovatno. Kina je prelepa".

Iako je pitanje o Tajvanu postavljeno još dva puta, Tramp je, kao i Si, samo gledao pravo ispred sebe. Nije bilo odgovora dok su se dvojica lidera okrenula da se popnu stepenicama hrama.