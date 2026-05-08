Petogodišnja devojčica Natali nestala je danas u Novom Sadu, a policija i porodica mole građane za pomoć u potrazi.

Kako je potvrđeno za „Blic“, devojčica je poslednji put viđena na Bulevaru oslobođenja.

Prema nezvaničnim informacijama, Natali je u trenutku nestanka bila sa majkom, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Roditelji su odmah prijavili nestanak policiji, a potraga za devojčicom je u toku.

Policija apeluje na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj devojčici da odmah pozovu broj 192.

Svaka informacija može biti od presudnog značaja.