Petogodišnja devojčica Natali nestala je danas u Novom Sadu, a policija i porodica mole građane za pomoć u potrazi.
Kako je potvrđeno za „Blic“, devojčica je poslednji put viđena na Bulevaru oslobođenja.
Prema nezvaničnim informacijama, Natali je u trenutku nestanka bila sa majkom, nakon čega joj se izgubio svaki trag.
Roditelji su odmah prijavili nestanak policiji, a potraga za devojčicom je u toku.
Policija apeluje na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj devojčici da odmah pozovu broj 192.
Svaka informacija može biti od presudnog značaja.
Komentari (0)