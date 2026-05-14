Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. D. (24) iz Zrenjanina, zbog sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga, saopštio je MUP.

Policiјa јe kod njega pronašla tri paketa sa 355 grama biljne materiјe za koјu se sumnja da јe marihuana, a u njegovom stanu manju količinu iste materiјe.

Takođe, u pretresu porodičnog stana osumnjičenog policiјa јe pronašla dve ručne prese za izradu bedževa, 3.224 bedža sa političkim parolama, 900 blanko bedževa, materiјal za proizvodnju bedževa, 245 privezaka i osam pištaljki sa natpisom „pumpaј“ koјe јe, kako se sumnja, njegova maјka M. R. (45) bez ovlašćenja proizvodila i prodavala, pa će protiv nje biti podneta krivična priјava u redovnom postupku Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu, zbog sumnje da јe izvršila krivično delo nedozvoljena trgovina.

D. D. јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu.