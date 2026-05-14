Telo bebe, bez ruku i nogu i sa povredama glave pronašli su prolaznici u jarku pored OŠ "Desanka Maksimović" u Biljači na jugu Srbije. Sumnja se da je beba rođena živa, a zatim da je izbodena nožem i bačena u jarak, gde su je raskomadali psi.

Meštani su bili šokirani prizorom, a među njima je vladala tuga i neverica. Osakaćeno maleno telo sahranjeno je na seoskom groblju, bez imena.

Za monstruozan zločin koji se dogodio u januaru 2016. osumnjičena je bila tada maloletna majka Dž. R. koja je u trenutku tragedije imala samo 17 godina.

Meštani sela ispričali su da je momak od Dž. R. okrenuo leđa tinejdžerki kada je postala trudna.

- Dugo se zabavljala sa momkom iz sela. Kada mu je saopštila da je u drugom stanju, okrenuo joj je leđa. Viđao sam je tužnu i zabrinutu. Od supruge sam čuo da je pokušavala da se oslobodi trudnoće, ali eto šta se na kraju desilo - kazao je Dževat S. iz Biljače.

Kako su rekli meštani, oni su bili zgroženi epilogom ovog slučaja, jer je devojka mogla da se poveri majci i bebu da na čuvanje Centru za socijalni rad, koji bi je smestio u hraniteljsku porodicu.

Centar za socijalni rad u Bujanovcu je sa rukovodstvom sela i organizovao sahranu posmrtnih ostataka na lokalnom groblju.

Meštanin Dževat S. rekao je tada i da su se po selu u prvom momentu kada je nađeno telo bebe raspredale raznorazne priče.

- Prvo se pričalo da je neko iz voza izbacio mrtvo novorođenče, pa da je bebu ostavila neka žena migrant iz Sirije. Tek kasnije se posumnjalo na maloletnu devojku - kaže Dževat.

Bujanovačka policija podnela je tada Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Vranju prijavu protiv maloletne Dž. R. (17) iz Biljače zbog sumnje da je svoju tek rođenu bebu ubila na podmukao i svirep način. U saopštenju VJT navodi se da je ona bebi sečivom nanela teške telesne povrede opasne po život.

Meštani su 11. januara, pored lokalne osnovne škole pronašli leš novorođenčeta, a osumnjičena porodilja je u prisustvu roditelja bila podvrgnuta ginekološkom pregledu u Zdravstvenom centru u Vranju.

Alo/Blic

