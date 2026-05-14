Poreske i carinske vlasti Grčke zaplenile su 46 kilograma kokaina skrivenog u kontejneru koji je iz Ekvadora stigao u luku Pirej, čija vrednost se procenjuje na više od 1,7 miliona evra na ilegalnom tržištu.

Kako su saopštile nadležne grčke službe, nakon sprovedene analize rizika identifikovan je sumnjivi kontejner, a tokom kontrole je pronađeno 40 paketa kokaina ukupne težine 46 kilograma, pažljivo sakrivenih unutar kontejnera, prenosi Katimerini.

Nadležni procenjuju da bi ilegalna prodaja zaplenjene droge donela kriminalnim grupama više od 1,7 miliona evra.

Grčke vlasti navode da su tokom istrage već identifikovale način delovanja kriminalnih mreža koje preko Grčke organizuju unos i distribuciju narkotika iz zemalja Latinske Amerike.

Istraga se nastavlja s ciljem potpunog razotkrivanja mreže i identifikacije odgovornih osoba.