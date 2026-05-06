Nemanja F. (19) ubijen je juče kada su ga dvojica mladića izbola nožem na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu. I danas su na mestu napada tragovi zločina. Uprkos temeljnom pranju ulica, ispred cvećare kod autobuskog stajališta i dalje su vidni tragovi krvi u kojoj je ležao mladić. Vlasnica cvećare ispred koje se sve dogodilo, ni danas ne može da dođe sebi.

- Izašli su iz autobusa, počeli su da se biju. Baš sam gledala šta se dešava i prokomentarisala: "Šta se sad biju?" A onda sam odjednom videla nož - priča za Telegraf.rs žena koja je bila neposredni očevidac ubistva.

Kako je istakla, povređeni mladić došao je do njene tezge, a "krv mu je šikljala iz predela bubrega i noge".

- Pao mi je na cveće, pa na beton. Neki čovek je tri majice iskoristio kako bi pokušao da mu zaustavi krvarenje, dečko nije imao snage da govori. Hitna pomoć je pokušala da ga reanimira, ali nije uspela. Ja sam jako potresena zbog svega što sam videla, ne mogu da dođem sebi od juče - dodala je žena u suzama.

Podsetimo, juče oko 17 sati na Kanarevom brdu nožem je brutalno izboden Nemanja F. (19), koji je bez svesti prevezen u Urgentni centar, gde je preminuo od posledica povreda.

Dvojica napadača, Mihajlo V (19) i maloletni U. S. (16) nakon napada uleteli su u autobus i tako pobegli sa lica mesta. Međutim, isti autobus policija je zaustavila oko četiri kilometra dalje i uhapsila dvojicu tinejdžera.

Kod Mihajla V. je prilikom hapšenja pronađen krvav nož.

Nemanja F. preminuo je oko 18 sati.

