Mađar ukinuo vanredno stanje koje je uvela Orbanova vlada! "Vraćamo se u normalu"

Sve je počelo još 2020. godine tokom pandemije korona virusa, a nastavilo se 24. maja 2022, kada je kao razlog naveden rat u Ukrajini.

 
Autor:  Milica Krstić
14.05.2026.20:22
Mađarska je danas i zvanično izašla iz režima vanrednog stanja, čime je okončan period od gotovo šest godina neprekidne vladavine putem specijalnih ovlašćenja i vladinih uredbi.

Sve je počelo još 2020. godine tokom pandemije korona virusa, a nastavilo se 24. maja 2022. odmah nakon formiranja petog kabineta Viktora Orbana. Tada je kao razlog naveden rat u Ukrajini i bezbednosna pretnja po državu, a parlament je godinama produžavao ove mere sve do konačnog roka koji je istekao ove nedelje.

Nakon aprilskih izbora 2026. godine, na kojima je pobedila stranka Tisa, novi premijer Peter Mađar preuzeo je kormilo države.

Iako je prvobitno planirano kratko produženje radi pravne tranzicije, parlament je na konstitutivnoj sednici usvojio zakon kojim je vanredno stanje zvanično ukinuto baš na dan njegovog isteka.

"Od danas, vanredno stanje se završava, stavljamo tačku na vladavini na osnovu uredbi koju je uvela Orbanova vlada. Vraćamo se u normalu", rekao je Mađar.

Ovim potezom Mađarska formalno prestaje da bude država kojom se upravlja dekretima, što je bio jedan od najdužih takvih perioda u savremenoj evropskoj politici.

Ipak, kraj vanrednog stanja ne znači i potpuni nestanak svih uvedenih mera. Novi zakon je u redovni pravni sistem ugradio pojedina rešenja iz prethodnog perioda, pa tako na snazi ostaju moratorijumi na otplatu kredita za poljoprivrednike, ograničenja trgovačkih marži i pravila o cenama goriva.

Takođe su zadržana i određena proširena ovlašćenja policije i državnih institucija, ali se ona sada sprovode kroz standardne zakonske okvire umesto kroz vanredne uredbe.

(Alo.rs/Budapest Times)

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 99,92 100,22 100,52
CAD CAD 72,9 73,12 73,33
AUD AUD 72,49 72,71 72,93
GBP GBP 135,07 135,48 135,89
CHF CHF 127,79 128,17 128,56

