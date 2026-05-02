Pripadnici policije u Kruševcu su u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili Z. J. (71) iz Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je 28. aprila ove godine, u jednom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Kako je saopšteno iz PU u Kruševcu, uhapšena osoba je osumnjičena za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.