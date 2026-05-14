Stručnjak za govor tela analizirao ponašanje Trampa i Sija: Jedan detalj jasno pokazuje stanje lidera SAD (VIDEO)

Predsednik SAD Donald Tramp nije bio zastrašen od strane svog kineskog kolege Si Đinpinga tokom njihovog istorijskog samita u Pekingu u sredu, prema rečima stručnjaka za govor tela, koja je uporedila poteze moći predsednika SAD sa potezima lava.

"Poput pauna i lava": Demonstracija sirove moći

- Mislim da Tramp oseća moć, oseća da je ovo impozantan sastanak. On uopšte nije zastrašen od Sija. On pokazuje, pomalo kao paun ili lav, on pokazuje svoju moć - rekla je za Njujork Post Lilijan Glas, stručnjak za govor tela, koja je služila kao veštak na saveznim i državnim sudovima za analizu ponašanja.

- Pokazivao je svoju ozbiljnost, ništa izveštačeno. Zaista je to osećao - objasnila je Glas, opisujući Trampovo držanje kao "veoma uspravno" i kao "vojničko".

- Bio je fokusiran - rekla je ona.

Glas je primetila da je tokom velike ceremonije u Velikoj sali naroda, koja je obeležila prvu predsednikovu posetu Kini od 2017. godine, Tramp mešao poteze moći sa iskrenim iskazima naklonosti prema Siju.

- Tramp je bio veoma prijateljski nastrojen i potapšao ga je. Bili su u neposrednoj blizini jedno drugom. Bilo je mnogo osmeha - rekla je.

Iskrena naklonost i hod u istom ritmu

Tapšanje po leđima bilo je "moćan potez", ali je služilo i kao "potez naklonosti".

- Mislim da postoji neka iskrena naklonost između njih dvojice - rekla je Glas. "Mislim da se zaista vole, moglo se videti".

Stručnjak za govor tela je primetila da je i Si potapšao Trampa po leđima, što je pokazatelj da postoji "međusobna veza tu".

- Nije sve bilo zbog toga što je Tramp preuzeo kontrolu; bilo je obostrano - rekla je Glas.

Iako je Tramp izgledao "veoma impozantno", njegovo ćaskanje sa Sijem sugerisalo je "toplinu među njima".

- Činjenica da su hodali sinhronizovano, činjenica da je [Tramp] mnogo tapšao [Sija] po leđima i da je imao ruku na Trampovim leđima – to je bila veoma dobra stvar - rekla je Glas, objašnjavajući da Tramp i Si koji se međusobno usklađuju korak po korak znači da su "istomišljenici" i "prilično na istoj strani".

Kraj glasinama: Nema ni govora o bolesti

Lilijan Glas je takođe primetila Trampovu fizičku izdržljivost - hodanje dobrim tempom, penjanje uz masivne stepenice Velike dvorane - tvrdeći da bi to trebalo da otkloni svaku zabrinutost u vezi sa predsednikovim zdravljem.