Stručnjak za govor tela analizirao ponašanje Trampa i Sija: Jedan detalj jasno pokazuje stanje lidera SAD (VIDEO)

Stručnjak za govor tela analizirao je ponašanje predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga tokom samita u Pekingu

 
Autor:  Milica Krstić
14.05.2026.19:28
Predsednik SAD Donald Tramp nije bio zastrašen od strane svog kineskog kolege Si Đinpinga tokom njihovog istorijskog samita u Pekingu u sredu, prema rečima stručnjaka za govor tela, koja je uporedila poteze moći predsednika SAD sa potezima lava.

"Poput pauna i lava": Demonstracija sirove moći

- Mislim da Tramp oseća moć, oseća da je ovo impozantan sastanak. On uopšte nije zastrašen od Sija. On pokazuje, pomalo kao paun ili lav, on pokazuje svoju moć - rekla je za Njujork Post Lilijan Glas, stručnjak za govor tela, koja je služila kao veštak na saveznim i državnim sudovima za analizu ponašanja.

- Pokazivao je svoju ozbiljnost, ništa izveštačeno. Zaista je to osećao - objasnila je Glas, opisujući Trampovo držanje kao "veoma uspravno" i kao "vojničko".

- Bio je fokusiran - rekla je ona.

Glas je primetila da je tokom velike ceremonije u Velikoj sali naroda, koja je obeležila prvu predsednikovu posetu Kini od 2017. godine, Tramp mešao poteze moći sa iskrenim iskazima naklonosti prema Siju.

- Tramp je bio veoma prijateljski nastrojen i potapšao ga je. Bili su u neposrednoj blizini jedno drugom. Bilo je mnogo osmeha - rekla je.

Iskrena naklonost i hod u istom ritmu

Tapšanje po leđima bilo je "moćan potez", ali je služilo i kao "potez naklonosti".

 - Mislim da postoji neka iskrena naklonost između njih dvojice - rekla je Glas. "Mislim da se zaista vole, moglo se videti".

Stručnjak za govor tela je primetila da je i Si potapšao Trampa po leđima, što je pokazatelj da postoji "međusobna veza tu".

- Nije sve bilo zbog toga što je Tramp preuzeo kontrolu; bilo je obostrano - rekla je Glas.

Iako je Tramp izgledao "veoma impozantno", njegovo ćaskanje sa Sijem sugerisalo je "toplinu među njima".

- Činjenica da su hodali sinhronizovano, činjenica da je [Tramp] mnogo tapšao [Sija] po leđima i da je imao ruku na Trampovim leđima – to je bila veoma dobra stvar - rekla je Glas, objašnjavajući da Tramp i Si koji se međusobno usklađuju korak po korak znači da su "istomišljenici" i "prilično na istoj strani".

 

Sastanak Trampa i Sija

Kraj glasinama: Nema ni govora o bolesti

Lilijan Glas je takođe primetila Trampovu fizičku izdržljivost - hodanje dobrim tempom, penjanje uz masivne stepenice Velike dvorane - tvrdeći da bi to trebalo da otkloni svaku zabrinutost u vezi sa predsednikovim zdravljem.

- Prilično dobro se peo uz te stepenice. Mislim da to razbija sve mitove [o njegovom zdravlju]. Svakako je bio impozantan i prepešačio je prilično duge staze - rekla je Glas. 

- Imao je dobar tempo. Hodao je pravo. Dakle, svako ko ga optužuje za neurološki problem treba da pogleda sebe, jer, dozvolite mi da vam kažem, nema ničeg neurološki oštećenog kod njega - dodala je ona.

Na kraju, Glas je primetila da je tokom rukovanja sa američkom delegacijom, Si posebno pokazao interesovanje za jednog zvaničnika Trampove administracije – zamenika šefa kabineta Bele kuće Stivena Milera.

Sastanak Trampa i Sija

- Ne znam da li su se poznavali, ali je postojala veza - rekla je Glas, napominjući da je Si proveo više vremena sa njim nego bilo koji drugi američki zvaničnik u liniji rukovanja.

Samit Donalda Trampa i Si Đinpinga možete pratiti u našem blogu uživo.

(Alo.rs/Njujork Post)

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 99,92 100,22 100,52
CAD CAD 72,9 73,12 73,33
AUD AUD 72,49 72,71 72,93
GBP GBP 135,07 135,48 135,89
CHF CHF 127,79 128,17 128,56

