Potraga za petogodišnjom Natali, koja je danas nestala na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, podigla je ceo grad na noge, a sa lica mesta pojavili su se i prvi potresni snimci policijske akcije.

Na video-zapisima nastalim kod zgrade „Aleksandar“ vide se brojne policijske patrole, inspektori u civilu i građani okupljeni oko mesta gde je devojčica poslednji put viđena.

Majka u šoku sedi na klupi

Na jednom od snimaka vidi se žena za koju se pretpostavlja da je majka nestale devojčice kako vidno potresena sedi na klupi i razgovara sa policajcima.

Oko nje se nalaze pripadnici policije koji pokušavaju da rekonstruišu poslednje trenutke pre nestanka deteta.

Prema informacijama sa terena, policija detaljno proverava svaki deo Bulevara oslobođenja, okolne prolaze, biciklističke staze i zgrade u blizini.

Policija češlja svaki pedalj grada

Nestanak je prijavljen danas oko 16 časova, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.

Poznato je sledeće:

Devojčica: Natali (5)

Mesto nestanka: Bulevar oslobođenja, Novi Sad

Lokacija: kod zgrade „Aleksandar“

Vreme nestanka: oko 16 časova

Na terenu je prisutan veliki broj policajaca, dok građani u tišini posmatraju akciju i pokušavaju da pomognu.

Apel građanima

Policija apeluje na sve Novosađane koji su se u poslednjih nekoliko sati kretali ovim delom grada da pregledaju snimke sa auto-kamera ili nadzornih kamera ukoliko ih imaju.

Građani se mole da odmah prijave bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku devojčice.

Ukoliko neko primeti dete koje luta samo, savetuje se da odmah pozove policiju na broj 192 i ostane sa detetom do dolaska patrola.