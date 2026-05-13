„Precizna uputstva“ koja je Tramp napisao biće predata Vensu ukoliko potpredsednik bude morao da ga nasledi tokom njegovog drugog mandata, rekao je zvaničnik za borbu protiv terorizma Sebastian Gorka u nedavnom intervjuu za Njujork Post.

Vens će takođe dobiti rukom pisano pismo od Trampa, sakriveno u fioci stola Rezolut u Ovalnom kabinetu, u kojem su navedena pravila postupanja u slučaju da predsednik bude ubijen i da treba da bude osvećen.

Tramp je preživeo više pokušaja atentata i suočio se sa kredibilnim pretnjama iranskog režima kao odmazdom za ubistvo njihovih visokih komandanta.

Gorka je rekao da postoje protokoli u slučaju da Kina ili neki drugi strani akter uspe da „ukloni“ predsednika.

„Imamo protokole, verujte mi. Ne mogu da govorim o njima, ali ih imamo“, rekao je Gorka za Post.

Tramp je u januaru izjavio da je ostavio „veoma čvrsta uputstva“ da Iran bude „dignut u vazduh“ ukoliko uspeju da ga ubiju: „Ostavio sam obaveštenje... (ako) se bilo šta ikada desi, raznećemo celu zemlju.“

Predsednik SAD je danas stigao u Kinu, ključnog saveznika Irana, gde vlada visok nivo bezbednosti. Očekuje se da će se Tramp sastati sa predsednikom Sijem Đinpingom kako bi razgovarali o ratu u Iranu, trgovinskim odnosima, veštačkoj inteligenciji i drugim važnim pitanjima.

Dok pojedini analitičari i predsednikovi saveznici izražavaju zabrinutost zbog putovanja, Gorka je naveo da je Tramp uspeo da sebe predstavi kao „egzistencijalnu pretnju Kini“.

„On jedini stoji između njih i svetske dominacije, tako da imaju svaki mogući razlog da ga uklone“, dodao je zvaničnik za borbu protiv terorizma.

Gorka je zatim sugerisao da bi Kina mogla da naudi Trampu tako što bi „stavila nešto u vazduh od čega bi se razboleo 30 dana kasnije“.

Ali je odmah rekao za Post: „Nemam nikakav strah da će oni uraditi tako nešto“, dodajući da je „predsednik, po njegovoj proceni, veoma bezbedan“.

„Ideja da uradite nešto što podriva vaše međunarodno priznanje protivi se onome što oni žele da postignu“, zaključio je Gorka.

Zabrinutost za Trampovu bezbednost ponovo je dospela u centar pažnje prošlog meseca nakon što je naoružani muškarac sa sačmaricom protrčao kroz punkt Tajne službe na večeri Udruženja dopisnika iz Bele kuće.

Agenti su hitno izveli predsednika i Vensa iz sale, zajedno sa nekoliko visokih članova kabineta.

Tramp je u Kinu otputovao sa svojim glavnim diplomatskim savetnicima, kao i sa brojnim američkim tehnološkim milijarderima i direktorima kompanija. Vens će, međutim, ostati u SAD tokom trajanja samita,piše Dejli mejl.