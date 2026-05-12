Pravnik i bivši predsednik VSTS-a Milan Tegeltija istakao je danas uoči sednice Saveta bezbednosti UN o BiH da u pokušaju da politički likvidira Milorada Dodika, Kristijan Šmit je uspeo je da politički likvidira sam sebe.

"Mi gledamo činovnika koji je bez ikakvog legitimiteta došao u BiH da sprovodi mere administracije bivšeg američkog predsednika DŽozefa Bajdena. Sigurno je da će u nekoj budućnosti doći pod znak pitanja odluke koje je donela osoba bez ikakvog legitimiteta. Kada govorimo o Šmitu, ne smemo zaboraviti da govorimo o pobedi jedne uporne državnotvorne politike Milorada Dodika", rekao je Tegeltija gostujući na RTRS-u.

Ističe da je rukovodstvo Republike Srpske, na čelu s Dodikom stalo ispred uzurpatora, što nije bilo nimalo jednostavno, ni lako.

"Održavajući takvu politiku, došlo se do trenutka da takva jedna osoba ne može biti u BiH. On nema legitimitet. S njegovim dolaskom stigla je antidemokratija u BiH", rekao je Tegeltija.

Dodaje, da ovo što je danas na sceni, je kontinuitet njegovog delovanja, koje je u prošlosti.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Banjaluci Nina Sajić kaže da iako je bilo nekih najava, niko nije očekivao da se sve ovo desi baš pred današnju sednicu Saveta bezbednosti UN.

"Niko nije mogao da se kladi na tačan datum njegovog odlaska. Šmitov izveštaj je jednostrana interpretacija događaja u BiH i tu netreba očekivati ništa novo. Ono što on danas bude govorio imaće još manju težinu nego što je imalo pre šest meseci. I on je sada svestan da njegov dolazak u BiH nikada nije ni trebao da se desi", naglasila je Sajić.

Ona je istakla da je Šmit bio primoran da odstupi i da to nije došlo sa jedne strane.

"Veliki uticaj je bio i na samu Nemačku da svojim kanalima primora Šmita na ostavku. Da se njega pitalo, on verovatno ne bi nikada ni napustio BiH, smatrajući sebe doživotnim diktatorom. Ne treba previše biti ni optimističan, treba biti oprezan, da se nešto ne dogodi 'ispod žita'. Trebamo i dalje biti na oprezu kada je u pitanju Kristijan Šmit do samog kraja", poručila je Sajić.