Po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, advokatu iz tog grada, D.C. određeno je zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je pretio sudijama Višeg suda u Pirotu, saznaje "Blic".

Kako nezvanično saznajemo, protiv D.C. se vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično delo - ugrožavanje sigurnosti tako što je 11.maja ove godine, nezadovoljan odlukom Višeg suda u Pirotu kojom je odbijena njegova žalba kao stranke protiv presude Osnovnog suda u Pirotu, najpre pred predsednikom Višeg suda u Pirotu, u njegovoj kancelariji, izrekao pretnju da će ubiti sudije tog suda koji su učestvovali u donošenju odluke po njegovoj žalbi.

- Dodao je da će se ponoviti "Ribnikar", a potom iste pretnje ponovio i nesporedno pri susretu sa oštećenima - kaže izvor "Blica".

BONUS VIDEO: