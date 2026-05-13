Najpoznatiji filmski stvaraoci okupili su se u Francuskoj povodom postavljanja zvaničnog postera 79. Filmskog festivala u Kanu, koji je 11. maja 2026. godine istaknut na Palais des Festivals.

Festival je formalno počeo tom instalacijom postera, a zatim se program preselio u hotel Martinez, gde je predsednik žirija Park Čan Vuk sa ostalim članovima žirija večerao uoči svečanog otvaranja.

Pored Čan Vuka, u ovogodišnjem žiriju nalaze se i Demi Mur, Rut Nega, Laura Vandel, Kloe Zao, Dijego Cespedes, Ajzak de Bankol, Pol Laverti i Stelan Skarsgard.

22 filma u takmičarskom programu

Tokom narednih dana, žiri će razmatrati 22 filma u takmičarskom programu i odlučiti o dobitnicima Zlatne palme (Palme d’Or), Grand Prix-a, Nagrade žirija, kao i nagrada za najboljeg reditelja, najbolju glumicu i najboljeg glumca. Pobednici će biti objavljeni na ceremoniji zatvaranja 23. maja.

Festival je zvanično otvoren danas svetskom premijerom igranog filma Pierrea Salvadorija, „La Vénus Électrique“ (Električni poljubac),.Film istražuje delikatnu granicu između tuge, umetničke inspiracije i obmane. Radnja je smeštena u živopisni boemski Pariz 1928. godine i prati Antoana Balestra, mladog slikara čija je kreativnost ugašena tragičnom smrću supruge. Očajan, Antoan u pijanom pokušaju da stupi u kontakt sa pokojnom suprugom preko vidovnjaka upoznaje Suzanu, siromašnu radnicu na vašaru koja se prikrada kako bi ukrala hranu.

Dodeljena je Počasne Zlatna palma Piterdu Džeksonu Među gostima na otvaranju bili su i Džejn Fonda i Ilajdđa Vud.

Iščekivani filmovi

Ostale zapažene premijere na festivalu uključuju film „Fatherland“ sa Sandrom Huler; „Gentle Monster“ sa Leom Sejdu i Katrin Danev; i „Paper Tiger“ sa Adamom Drajverom, Milesom Telerom i Skarlet Johanson.

Među iščekivanim naslovima su i „Garance“ sa Adèle Exarchopoulos; „Hope“ sa Majklom Fasbenderom i Alicijom Vikander, kao i „Fjord“ sa Sebastianom Stanom i Renate Reinsve.

Program zaokružuju film Pedra Almodóvara „Amarga Navidad“ i „The Man I Love“, u kojem glume Rami Malek, Ebon Mos-Bakrak, Rebeka Hol, piše Deadline.

Filmski festival u Kanu traje od 12. do 23. maja.