Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio te 2018. godine na 10 godina zatvora R. U. jer 2015. dve godine, zbog ljubomore, suprugu (47) polio benzinom i zapalio je uz reči: "Ja ću otići u zatvor a ti ćeš goreti u paklu", objavljeno je na sajtu tog suda.

Ovom presudom potvrđena je odluka Višeg suda u Beogradu kojom je R. U osuđen jer je na svirep način pokušao da ubije ženu, odnosno zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju.

Njegova žrtva je radi ostvarivanja svog imovinsko-pravnog zahteva upućena na parnicu. Kako se navodi u presudi, tokom noći između 17. i 18. januara 2015. godine, nakon svađe između supružnika i fizičkog nasrtaja, žena napustila stan u kom je živela sa R.U. i otišla do stana u kojem joj žive njena deca, u nameri da pobegne i izbegne dalji sukob.

Za to vreme R.U. je otišao do obližnje benzinske pumpe i kupio benzin u većoj flaši vode, došao tog stana, zvonio, lupao a kada mu je žena otvorila nakon kraće rasprave polio ju je benzinom.

Na njeno pitanje 'Šta to radiš čoveče? odgovorio je 'Ja ću otići u zatvor, a ti ćeš goreti u paklu!', nakon čega je upaljačem upalio benzin kojim je polio suprugu, navodi sud.

U presudi je zaključeno da je plamen zahvatio telo žene koja je zadobila teške telesne povrede opasne po život, usled čega je trpela bolove najjačeg intenziteta, u rangu nepodnošljivih.

Smrt je sprečena jer je komšija ugasio vatru sa njenog tela i pravovremenim i adekvatnim medicinskim zbrinjavanjem, dok je okrivljeni koristeći pometnju pobegao sa lica mesta, navodi se u presudi.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu odluke o krivičnoj sankciji, prvostepeni sud je prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije pravilno cenio sve okolnosti.

Tako je, kao olakšavajuće okolnosti za Uroševića uzeo u obzir njegov raniji život i činjenicu da je krivično delo izvršio u stanju uračunljivosti koja je bila smanjena, ali ne bitno.

Od otežavajućih okolnosti cenio je pobude zbog kojih je izvršio krivično delo, odnosno zbog ljubomore, kao i da je prilikom vršenja krivičnog dela pokazao upornost i rešenost da delo izvrši, iako se žena sklonila od njega u drugi stan.

Podsetimo R. U, koji je polio benzinom i zapalio suprugu , izjavio je na saslušanju da je mislio da ga supruga vara i da se kaje zbog onoga što je uradio. On je, prema nezvaničnim informacijama, rekao da nije imao nameru da to učini, već da je svratio u stan u Batajnici da bi sa njom porazgovarao.

- Svratio sam na pumpu da napunim gorivo u kanticu jer nisam imao više u automobilu. Usput sam svratio do stana jer smo se prethodna ona i ja posvađali. Čim sam ušao, ona je počela da me vređe. Pao mi je mrak na oči - ovim rečima se, tada prema nezvaničnim informacijama, pravdao R. U.

Kako je priznao, tada je uzeo kanticu benzina i polio ženu po garderobi, ali je tvrdio da ne zna kako se dogodilo da je zapali.

- Kada sam video da gori, pokušao sam da ugasim vatru, ali ona je vrištala i bežala od mene. Vatra je zahvatila i moju ruku - rekao je on.

Nesrećna žena je izletela u hodnik a u pomoć joj je pritekao komšija. Na saslušanju u policiji R. U. se pravdao da je to učinio u trenutku besa jer je, navodno, tog jutra zatekao u stanu suprugu u krilu drugog muškarca.

- Bio sam veoma besan. Otišao sam u kuću u kojoj živi moja familija. Ona je došla, pokušala da me ubedi da grešim, ali nisam joj verovao. Popio sam sigurno pola litre rakije pre nego što sam kasnije otišao kod nje. Hteo sam samo da razovaramo, ali se dogodila tragedija - rekao je, navodno tada, osumnjičeni R. U. .