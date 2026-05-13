Lideri okupljeni na samitu Formata Bukureštanske devetorke (B9) usvojili su danas zajedničku deklaraciju u kojoj su ocenili da Rusija ostaje najznačajnija i dugoročna pretnja bezbednosti NATO-a, uz poruku o potrebi za jačanjem odbrane istočnog krila Alijanse i nastavkom podrške Ukrajini.

U deklaraciji se ističe da Rusija ostaje dugoročna pretnja, zbog čega NATO mora da ojača kolektivnu odbranu, uključujući protivvazdušnu i protivraketnu zaštitu, kao i odbranu od dronova, preneo je rumunski Euronjuz.

Oštro su osuđene, kako je navedeno, ruske "destabilizujuće aktivnosti", uključujući sajber napade, sabotaže i hibridne operacije, uz upozorenje na učestala kršenja vazdušnog prostora na istočnom krilu Alijanse.

Posebno je naglašena potreba zaštite kritične pomorske infrastrukture i slobode plovidbe, kao i podrška inicijativama "Baltička straža", "Istočna straža" i "Arktička straža".

U deklaraciji se navodi da okupljanje odražava zajedničku posvećenost jačanju saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane duž celog istočnog krila NATO, od Crnog mora do Baltičkog mora i arktičkog regiona, kao i nameru da se izgradi "NATO 3.0" kroz jačanje Alijanse i Evrope u okviru transatlantskog partnerstva, prenosi rumunski Euronjuz.

Saveznici su ocenili da je jačanje odbrambene industrije i proizvodnih kapaciteta ključno za odgovor na bezbednosne izazove, kao i da je važna saradnja sa Ukrajinom i Evropskom unijom.

Deklaracijom je potvrđena snažna podrška Ukrajini, njenoj nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu, uz ocenu da je podrška Kijevu ujedno i ulaganje u bezbednost cele Alijanse.

Takođe je izražena podrška "pravednom i trajnom miru" u Ukrajini, uz poziv na jačanje pritiska na Rusiju da prekine rat i pristupi pregovorima.

Zemlje B9 i nordijski saveznici izrazili su i zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku i podržali napore za zaštitu slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Učesnici su najavili jačanje saradnje NATO i Evropske unije, kao i partnerstva sa državama, uključujući Moldaviju, uz poruku da će Alijansa ostati spremna da brani "svaki pedalj" svoje teritorije.

Zemlje učesnice su poručile da će povećati ulaganja u odbranu i podelu odgovornosti, uz cilj dostizanja izdvajanja od pet odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) za odbranu, uz konstataciju da su pojedine članice već dostigle ili premašile taj nivo.

Među učesnicima samita u Bukureštu bili su generalni sekretar NATO Mark Rute, kao i predsednici Rumunije, Poljske, Litvanije, Estonije, Češke Republike, Letonije, Slovačke, Finske, Danske.

Učestvovali su i visoki predstavnici SAD, Švedske, Norveške, Islanda i Mađarske.