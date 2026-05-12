OBAVEZUJE SE tuženi Alo media system doo Beograd da tužilji Svetlani Ražnatović iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede prava na čast i ugled isplati iznos od 60.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 18.12.2025. godine do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužilje Svetlane Ražnatović iz Beograda u delu kojim je tražila da se obaveže tuženi Alo media system doo Beograd da joj na ime naknade nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede prava na čast i ugled isplati preko dosućenog iznosa od 60.000,00 dinara iz stava prvog izreke, do traženog iznosa od 900.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 18.12.2025. godine do isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi Aleksandar Anđelić iz Beograda da sa internet portala medija "alo.rs" i to sa internet adresa: https://alo.rs/vip/vip/alo-saznaje-detalji-susreta-o-kom-bruji-srbija-dragana-se-obratila.ceci-a-ona-zbrisala/202217/vest ukloni tekst pod naslovom "ALO SAZNAJE Detalji susreta o kom bruji Srbija: Dragana se obratila Ceci, a ona zbrisala!" objavljen dana 19.12.2018. godine;

https://alo.rs/vip/vip/arkan-zabranio-draganu-da-bi-od-cece-napravio-zvezdu/202369/vest ukloni tekst EKSKLUZIVNO Šokantna istina o sukobu Ražnatovićeve I Mirkovićeve: Arkan zabranio Draganu da bi od Cece napravio zvezdi objavljen dana 20. 12. 2018;

https://alo.rs/vip/estrada/posle-cecinih-osuda-pevačici-ugroženo-zdravlje/202515/vest ukloni tekst pod naslovom EKSKLUZIVNO DRAGANA MIRKOVIĆ U BOLNICI Posle Cecinih osuda pevačici ugroženo zdravlje objavljen dana 20.12. 2018.iz Beograda da uvod i izreku ove presude objavi u internet izdanju medija “alo.rs” na internet adresi https://alo.rs/ bez komentara i odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude.

OBAVEZUJE SE tuženi Alo media system doo Beograd i Aleksandar Anđelić iz Beograda da tužilji Svetlani Ražnatović solidarno nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 330.000 dinara u roku od 15 dana od dana prijema presude.