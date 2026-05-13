Na gradilištu autoputa A1 u mestu Koprivna kod Zenice, pre dva dana je poginuo mladi radnik H. N. (2001), kada je vozač kamiona pregazio radnika.

Iz „Autocesta FBiH“ su za portal „Avaza“ potvrdili ovu informaciju.

Nažalost, potvrđujemo da je na gradilištu došlo do nesrećnog slučaja u kojem je smrtno stradao radnik angažovan od strane izvođača radova. Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama stradalog. Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost. JP Autoceste FBiH stoje na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije – naveli su iz Autocesta FBiH za portal „Avaza“.

BONUS VIDEO: