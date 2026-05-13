U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Prokuplju, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsek Niš, podneli su krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju protiv N. J. (1993) iz okoline Žitorađe i D. I. (1988) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja.

Sumnja se da su oni kao odgovorna lica jednog privrednog društva za obezbeđenje objekata iz Prokuplja, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, izbegavali obračun i plaćanje poreza na dobit pravnih lica neprikazivanjem ostvarenih prihoda u obaveznim poreskim prijavama, tako što su Agenciji za privredne registre podneli izjavu o neaktivnosti tog privrednog društva, iako su znali da je ono imalo aktivnosti, čime su oštetili budžet Republike Srbije za oko 2.000.000 dinara.

