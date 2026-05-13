Andrija M. (33) iz Zete osumnjičen je za međunarodno krijumčarenje oko 124 kilograma marihuane, saopšteno je danas iz Uprave policije Crne Gore.

"Službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Zapad' – Odeljenja bezbednosti Nikšić identifikovali su i procesuirali lice osumnjičeno za međunarodno krijumčarenje oko 124 kilograma marihuane. Radi se o A. M (33) iz Zete", navodi se u saopštenju UP Crne Gore.

Policijski službenici su, naime, nakon sprovedenih veštačenja i operativnog rada, obezbedili dokaze koji ukazuju na sumnju da je A. M. učestvovao u krijumčarenju marihuane preko granice odnosno da je povezan sa zaplenom veće količine marihuane, ukupne bruto mase 123,80 kilograma (116 PVC pakovanja).

Droga je otkrivena 5. februara 2024. godine na Graničnom prelazu Vraćenovići.

Iz UP su dodali da je pronađena droga, koja je zaplijenjena na Vraćenovićima bila sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru u priključnom vozilu teretnog motornog vozila marke "Man", kojim je upravljao Vasko P. (33) iz Podgorice, koji je tada uhapšen i procesuiran.

Iz UP su rekli i da je protiv Andrije M. , nakon konsultacija, državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Sumnja se da je 116 pakovanja sa skoro 124 kilograma marihuane bilo namenjeno međunarodnom krijumčarenju kroz Bosnu i Hercegovinu", kazali su iz UP Crne Gore.

Vjesti