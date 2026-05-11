Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Sanela Merdanovića iz Sanskog Mosta, vlasnika ugostiteljskog objekta "Hypnotic" zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo teška krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.



Optužnicom se Merdanoviću stavlja na teret da je u julu 2024. godine kao vlasnik ugostiteljskog objekta izazvao opasnost za život ljudi i prouzrokovao smrt jednog maloletnog lica.

Na teret mu se stavlja da je upotrebio tehnički neispravan električni spiralni grejač koji je služio kao deo opreme za paljenje nargile, iako je znao da električnom energijom može izazvati opasnost za život ljudi i da upotreba takvog grejača predstavlja opšte opasno sredstvo.

"Naime, grejač nije posedovao propisane oznake proizvođača niti potvrdu usklađenosti sa tehničkim standardima, te je usled oštećenja zaštitnog voda isti postao izuzetno opasan za upotrebu. Prilikom uključivanja takvog spiralnog grejača u utičnicu došlo je do električnog udara koji je izazvao smrt maloletnika koji je bio angažovan za rad na dan otvoranja navedenog ugostiteljskog objekta", navodi Tužilaštvo USK.