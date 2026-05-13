

Majka iz Kolumbije u američkoj saveznoj državi Kentaki, Bruk Mekdanijel (27), uhapšena je nakon što je policija pokrenula istragu zbog sumnje da je tetovirala svog 22-mesečnog sina. Protiv nje su podignute optužbe za zlostavljanje deteta četvrtog stepena, a slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti.

Prema navodima policije, incident je prijavljen nakon dojave iz porodičnog doma, gde su nadležni organi po dolasku zatekli dete sa vidljivom povredom na desnoj podlaktici. Opisano je da se radi o maloj crnoj tački nalik tetovaži, uz crvenilo kože oko mesta uboda, što je odmah izazvalo sumnju na moguću zloupotrebu.

Mekdanijel je tokom ispitivanja tvrdila da je u trenutku tetoviranja zapravo radila na sopstvenoj nozi, te da joj je dete prišlo i slučajno došlo u kontakt sa mašinicom za tetoviranje. Ipak, svedoci koji su saslušani u okviru istrage dali su drugačiju verziju događaja, navodeći da je tetoviranje bilo namerno i da je predstavljeno kao oblik “zabave”. Čak je izjavljivala da je "dete tražilo" da ga tetovira iako ima jedva dve godine.

Policija Kentakija je saopštila i da je stanje u kući ocenjeno kao loše, zbog čega je. Nakon toga, dete je stavljeno pod nadzor nadležnih socijalnih službi.

Bruk Mekdanijel se trenutno nalazi u pritvoru uz određenu kauciju od 5.000 dolara, dok se protiv nje vodi dalji krivični postupak. Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju da prikupljaju dokaze i izjave svedoka kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

BONUS VIDEO