U domaćinstvu Marka Doskočija iz Laćarka ovih dana nema odmora. Cela štala je na nogama otkad je njegova krmača oprasila neverovatna 33 praseta, što je retkost čak i za iskusne stočare.

Marko kaže da ovako nešto nije očekivao ni u snu, iako je krmača i ranije imala velika legla.

– Oduvek je bila dobra, ali sada je stvarno oborila rekord. Na sedmom je prašenju i evo, 33 praseta – priča domaćin kroz osmeh.

Ipak, koliko god vest zvučala lepo, toliko je donela i veliki posao. Krmača jednostavno nije mogla sama da othrani toliko prasadi, pa je Marko morao brzo da reaguje.

– Zadržali smo 16, a ostale sam poklonio ljudima po selu koji nisu imali dovoljno prasadi. Žao mi je bilo da propadnu, a krmača ne može sve da iznese – kaže on.

U Laćarku se sada svi šale da je Markova štala postala prava atrakcija, a komšije stalno svraćaju da vide „rekorderku“. Marko dodaje da će žensku prasad obavezno ostaviti za priplod, jer veruje da je dobra genetika napravila čudo.

Mnogi iskusni domaćini kažu da ovakav slučaj nisu videli godinama, a snimci iz štale već kruže društvenim mrežama.