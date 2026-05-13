Nemačka automobilska industrija suočava se sa egzistencijalnom krizom koja bi do 2035. godine mogla da košta zemlju ukupno 225.000 radnih mesta, upozorilo je Udruženje automobilske industrije (VDA).

Prema najnovijim analizama, očekivani pad zaposlenosti je drastičniji nego što se prvobitno predviđalo, a glavni razlozi su gubitak konkurentnosti Nemačke kao poslovne lokacije i rigidna regulativa Evropske unije.

Ranije studije VDA predviđale su neto gubitak od oko 190.000 radnih mesta u periodu od 2019. do 2035. godine, s obzirom na to da je proizvodnja električnih vozila manje kompleksna od one sa motorima na unutrašnje sagorevanje, ali realnost je još gora. Od 2019. godine već je izgubljeno oko 100.000 radnih mesta, a očekuje se da će do 2035. taj broj narasti na ukupno 225.000. To znači da je rizik sada za 35.000 radnih mesta veći nego u procenama od pre samo dve godine.

"Nemačka više ne stvara dovoljno novih radnih mesta jer su domaći uslovi poslovanja postali nekonkurentni na međunarodnom nivou," navodi se u izveštaju VDA.

Poslovi koji prate digitalnu i zelenu transformaciju sve češće se otvaraju u inostranstvu, a ne u Nemačkoj.

Srž problema spočiva u regulativi Evropske unije o emisijama ugljenika, koja od 2035. godine praktično dozvoljava samo registraciju novih električnih vozila i onih na vodonik, tvrdi VDA u izveštaju na svojoj veb stranici.

Predsednica VDA, Hildegard Miler, upozorava da su visoki porezi, skupi energenti, visoki troškovi rada i prekomerna birokratija naterali kompanije da investicije usmere van Evrope. "Egzodus investicija i zapošljavanja neće proći bez posledica po prosperitet naše zemlje, kao i po njenu socijalnu i političku stabilnost", izjavila je Miler.

