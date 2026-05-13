Policijski službenici Odjeljenja bezbednosti u Nikšiću rasvetlili su čak 11 teških krađa i uhapsili dvojicu osumnjičenih za koje se sumnja da su tokom prethodnih meseci provaljivali u stambene objekte i odnosili vredne stvari.

- Lisice na ruke stavljene su K.A. (20) i D.S. (27) iz Nikšića, za kojima je policija aktivno tragala. Kako se sumnja, oni su početkom godine zajedno izvršili ukupno 11 provala na teritoriji Nikšića. Iz kuća su krali bicikle, akumulatore, alat, kao i različite uređaje za domaćinstvo, čime su oštetili više građana - kazali su za RINU Upravi policije.

Protiv K.A. se, osim za teške krađe, vodi postupak i zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, jer je navodno verbalno i fizički napao svoju suprugu.

Po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, osumnjičeni su uhapšeni i uz krivičnu prijavu biće sprovedeni tužilaštvu na dalje postupanje.

