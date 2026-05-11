Za Isadom Muhovićem, koji je pre skoro dve decenije ubio Anelu Hodžić u Trpezima kod Petnjice, međunarodna poternica je i dalje na snazi, ali uprkos tome svirepi ubica i dalje uspeva da izmiče pravosudnim organima.

Sagovornik portala "RTCG" iz policije u Beranama rekao je za taj medij da su Muhović i još jedan slučaj ubistva u Budvi jedini u Crnoj Gori u kojima ubice toliko dugo uspevaju da se kriju.

- Kada je reč o Isadu Muhoviću, koji je tada imao 44 godine, a sada već 64, nema nikakvog traga. Crvena međunarodna poternica je i dalje na snazi, ali do sada nije bilo informacija o njegovom kretanju i on se i dalje nalazi u bekstvu - rekao je ovaj sagovornik.

On veruje da se Muhović krije u jednoj susednoj državi, ali da je verovatno promenio lični opis i identitet, odnosno pribavio lažna dokumenta.

- Ne postoji drugo objašnjenje. Mnogo ozbiljnijim kriminalcima ulazi se u trag u zapadnoevropskim državama i širom sveta. Ova susedna država idealna je za skrivanje, tako da mislim da je on tu, u blizini - rekao je ovaj policijski službenik za "RTCG".

Ubio je pred decom i majkom

Isad je jedne noći upao u kuću Hodžića u Trpezima i Anelu ubio pred dva tada maloletna sina, od tri i pet godina, kao i njenom majkom.

Kao motiv ovog tragičnog događaja spekulisalo se o njegovoj opsednutosti lepom Anelom, koja ga je uporno odbijala.

Ni te kobne noći nije želela da izađe ispred kuće kada je Isad pokucao na vrata i dozivao je. Iziritiran, ubica je bahato, kako su ga uglavnom svi opisivali, upao u sobu gde je Anela, ne sluteći ništa, mirno sedela sa sinovima i majkom.

Bez razmišljanja ili bilo kakvog upozorenja izvadio je revolver i hladnokrvno joj pucao u glavu. Zatim se okrenuo i nestao u noći. Sve se odigralo filmski, pa ni rodbina koja je živela u blizini nije uspela da reaguje. Jedan jedini metak bio je koban.

Anela je neko vreme davala znake života i prevezena je u Berane.

Metak ju je pogodio u čelo i izašao na potiljak. Ubici je u haosu koji je nastao, dok su ga svi tražili po Bihoru, uspelo da se vrati prema gradu, do desetak kilometara udaljenog sela Police, gde se noć ili dve krio kod jednog prijatelja, u čijem je bunaru pronađen kolt iz kog je pucano.

Prijatelj mu je omogućio čak i da koristi mobilni telefon sa kog je upućivao preteće pozive rođacima nesrećne devojke. Odatle je nekako neopaženo stigao do planine Cmiljevice, blizu granice sa Kosovom, gde Poličani inače imaju svoje katune.

Policija je uzalud stezala obruč u tom području. Isad je, po svemu sudeći, kako se tada verovalo, ilegalno prešao na Kosovo, o čemu je obavešten UNMIK.

Tu mu se izgubio svaki trag i do danas nema nikakvih naznaka gde je dalje mogao da ode.

Anelini rođaci sa nevericom su se nadali da ubica možda nije otišao daleko i da tih dana nije uspeo da stigne do zapadnoevropskih zemalja, gde je ranije boravio. Tamo su odmah objavljene njegova fotografija i poternica. Čim se majka nesrećne devojke vratila u Nemačku, policija ju je zadržala na dužem razgovoru i uzela sve podatke o ubici, pa je bilo teško poverovati da je mogao da pređe bilo koji zvanični granični prelaz.

Traže ga i u Švajcarskoj

Sumnju da bi Isad mogao da se krije u zapadnoj Evropi dodatno je podgrejala činjenica da je nekada živeo u Švajcarskoj, gde je navodno imao i porodicu. Tada je i list "Blik" objavio potresnu priču o stravičnom Anelinom ubistvu i potrazi za Isadom. Iz tog lista potvrđeno je da ga traže i u toj zemlji zbog sumnjivih poslova.

Kako je tada pisao švajcarski list, Isad je uspeo da u Švajcarskoj dobije invalidsku penziju i taj novac primao je i dok je boravio u Crnoj Gori, pre i u vreme kada je počinio ubistvo.

Anelinom smrću praktično se ugasio dom njenog oca Hamdije Hodžića, koji je početkom te godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu. Tada je, spletom tragičnih okolnosti, počela porodična tragedija. Anela, Hamdijina mezimica i jedinica, vratila se sa majkom u selo Trpezi kod Berana kako bi završila ostavinski postupak. Iza oca je ostalo mnogo imovine. Sa sobom je u Crnu Goru povela i sinove, ne sluteći šta je tamo čeka i da će tragično izgubiti život pred očima dece.

Komunikativna i uvek nasmejana, Anela, odrasla na Zapadu, lako je sklapala poznanstva u petnjičkom kraju.

Nakon ubistva ćerke, Anelina majka se sa unucima vratila u Nemačku, gde je država neko vreme brinula o deci. Danas su oni odrasli ljudi.

Sve u svemu, hladnokrvni i svirepi ubica Isad Muhović, iako je međunarodna poternica i dalje na snazi, uspeva da se krije skoro dve decenije, dok veo zaborava polako prekriva ovaj, po mnogo čemu, jedinstven slučaj na severu Crne Gore.

Ostale su samo potresne fotografije iz novinarskih arhiva na kojima se vidi kako šest imama iz Berana i petnjičkih sela na groblju upućuju molitvu za večni mir nesrećne mlade žene Anele Hodžić.

(RTCG)