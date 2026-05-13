Na Cetinju je danas došlo do pucnjave.

Policija utvrđuje da li je meta bilo lice koje se dovodi u vezu sa jednim od klanova.

Utvrđuje se da li se radi o pokušaju ubistva.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je pucano iz snajpera.

Istraga je u toku.

