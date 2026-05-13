Objavljena slika prikazuje teritoriju Venecuele ispunjenu bojama američke zastave.

Podsetimo, Tramp je pre nekoliko dana izjavio za Foks njuz da „ozbiljno razmatra mogućnost da Venecuela postane 51. država Sjedinjenih Država“, objavio je voditelj Foks njuza Džon Roberts na društvenim mrežama.

Vršiteljka dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez rekla je potom da njena zemlja ne planira da postane 51. država u sastavu SAD-a.

"Nastavićemo da branimo naš integritet i suverenitet, našu nezavisnost i istoriju", rekla je Rodrigez, koja je preuzela vlast u januaru nakon američke vojne operacije u kojoj je svrgnut tadašnji predsednik Nikolas Maduro, preneo je AP.

Rodrigez, koja je govorila pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, na poslednjem danu pretresa u sporu između njene zemlje i susedne Gvajane oko regiona Esekibo, bogatog mineralima i naftom, naglasila je da Venecuela nije kolonija, već slobodna zemlja.

Rodrigez je takođe rekla da su venecuelanski i američki zvaničnici u kontaktu, kao i da rade na saradnji i razumevanju.

SAD: Uklonjeno 13,5 kg obogaćenog uranijuma iz Venecuele

Podsetimo, Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je pre nekoliko dana da je, kako je navelo, zahvaljujući "odlučnom vođstvu predsednika" Donalda Trampa, iz Venecuele uklonjeno 13,5 kilograma visoko obogaćenog uranijuma iz istraživačkog reaktora.

Operacija je, prema saopštenju, sprovedena u saradnji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Venecuele, i opisana je kao "pobeda za svet", dok je materijal prebačen u objekat američkog Ministarstva energetike u Južnoj Karolini, preneo je Gardijan.