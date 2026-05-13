Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 13.5.2026. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.K. (21) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

-Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 11.5.2026. godine u kući u Pančevu, u ul. Oplenačka, neovlašćeno držao radi prodaje opojnu drogu marihuanu u količini od ukupno 30 grama, upakovanu u više manjih kesica, kao i vagicu za precizno merenje. Osumnjičeni se tereti i da je istog dana u Pančevu, u ul. Nemanjina, u službenom vozilu Policijske uprave u Pančevu napao službeno lice u vršenju poslova javne bezbednosti tako što je oštećenom policijskom službeniku zadao udarac glavom u predelu lica usled čega je oštećeni zadobio laku telesnu povredu - saopštilo je tužilaštvo u Pančevu.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor protiv osumnjičenog u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

