Policajac Nemanja Alempić (25) poginuo je u noći između nedelje i ponedeljka u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Ugljevička Obrijež kod Ugljevika, kada je njegovo vozilo sletelo s puta.

Do tragedije je došlo oko 2 časa iza ponoći kada je Alempić upravljajući „golfom” pod nepoznatim okolnostima sleteo sa puta.

U PU Bijeljina rekli su da je pored policijskih službenika na lice mesta izašao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je rukovodio vršenjem uviđaja.

U toku je istraga na utvrđivanju uzroka i okolnosti koji su doveli do ove teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgubljen jedan ljudski život.

Mladi Alempić je poslednjih pet godina radio kao policajac na području PU Bijeljina.

Na društvenoj mreži Instagram oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

- S velikim bolom i tugom opraštamo se od našeg kolege Nemanje Alempića, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nezgodi. Nemanja je rođen 2001. godine u Bijeljini, gradu u kojem je odrastao, završio osnovno i srednje obrazovanje i započeo svoj životni put ispunjen poštenjem, odgovornošću i željom da služi svojoj zajednici. Policijsku akademiju u Banjaluci završio je 2021. godine, nakon čega je započeo službu u Policijskoj stanici Bijeljina, najpre kao pripravnik, a potom i kao policijski službenik - navode iz policije.

Oni navode i da su iza njega ostale supruga i ćerka, a datum sahrane još uvek nije poznat.

- Kolege će ga pamtiti kao vrednog i posvećenog mladog čoveka, uvek spremnog da pomogne i časno obavlja svoj posao. Njegov prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu među svima koji su ga poznavali i radili s njim. Iza Nemanje su ostali ćerka, supruga, roditelji i brat, kojima u ovim teškim trenucima upućujemo iskreno i duboko saučešće. Neka mu Gospod podari večni mir, a porodici snagu da izdrži nenadoknadiv gubitak. Neka mu je večna slava i hvala - poručuje MUP Republike Srpske.