Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. T. (45) iz Prizrena, jer su u automobilu kojim je upravljao pronašli više od 21 kilogram marihuane.

On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Policija je sinoć, na auto-putu kod Niša, zaustavila "opel" kojim je S. T. upravljao i u vozilu pronašla 20 paketa sa 21 kilogramom i 640 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i da je bila namenjena daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.