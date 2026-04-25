Državljanin Severne Makedonije koji je iznajmljeni stan pretvorio u "bazu droge" uhapšen je u albanskom primorskom gradu Valona, javila je danas agencija MIA.

- Policija u Valoni rešila je slučaj distribucije droge, nakon operacije koju su sproveli specijalisti za istragu narkotika. Uhapšen je makedonski državljanin B. L. (53), koji je iznajmio stan u kom je čuvao i pripremao drogu, kokain i marihuanu, u manja pakovanja - navodi se u saopštenju policije.

Tokom pretresa, policija je u stanu, kako se navodi, pronašla značajnu količinu kokaina i marihuane, elektronsku vagu i nekoliko mobilnih telefona, za koje se sumnja da su korišćeni u ilegalnim aktivnostima.

U akciji su uhapšeni i albanski državljani A. I. (31) iz Valone i K. A. (27) iz Berata, koji će isto biti optuženi pred sudom u Valoni za krivično delo "proizvodnja i prodaja opojnih droga".

