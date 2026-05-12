Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, uhapsili su na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške pet osoba zbog sumnje da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe posredovale u vršenju prostitucije na teritoriji Beograda, saopštio je MUP.

Uhapšeni su D. N, K. A, I. D, Z. M. i V. A. zbog sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, u vezi sa krivičnim delom posredovanje u vršenju prostitucije.

Kako se sumnja, oni su od novembra 2025. do maja 2026. godine oglašavali usluge prostitucije u javno dostupnim oglasnicima, dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali prevoz i predaju žena korisnicima usluga na teritoriji Beograda.

Sumnja se da su polovinu novca zadržavale žene koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizovane kriminalne grupe.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Krivičnom prijavom obuhvaćen je i M. V, koji se nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog dela.

