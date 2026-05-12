U idiličnom Biningenu kod Bazela, u februaru 2024. godine odigrao se zločin koji je zaprepastio evropsku javnost. Ono što je isprva delovalo kao porodična tragedija ispostavilo se kao hladnokrvno isplanirana egzekucija. Istražitelji koji su ušli u podrum vile suočili su se sa scenama koje su šokirale čak i najiskusnije veštake sudske medicine.

Prema navodima optužnice, uspešni finansijski menadžer Mark R. (43) sumnjiči se da je prvo ugušio svoju suprugu, bivšu manekenku Kristinu Joksimović (38), a potom preduzeo radikalne mere kako bi prikrio dokaze. Telo žene je raskomadao, a delove potom usitnio u industrijskom blenderu i pokušao da ih rastvori u snažnom hemijskom izbeljivaču.

Dokazi sugerišu da ovo nije bio napad u trenutku rastrojstva, već proces koji je zahtevao jezivu preciznost i odsustvo svake empatije. Optuženi se trenutno nalazi pred sudom pod optužbom za ubistvo i skrnavljenje leša, dok njegova odbrana, uprkos dokazima, insistira na oslobađajućoj presudi.

Optuženi je pred sudije izveden u lisicama, pokušavajući da se predstavi kao žrtva u narušenom bračnom odnosu.

- Imali smo strastvenu vezu, ali ona je postajala sve povučenija i agresivnija - izjavio je Mark R., tvrdeći da je supruga od njega zahtevala pristup finansijama i mesečni džeparac od 4.000 franaka (oko 4.300 evra).

Njegova verzija događaja svodi se na tvrdnju da ga je Kristina napala nožem, te da ju je on, navodno u panici, uhvatio za vrat. Proces uklanjanja tela opisao je kao "reakciju u stanju haosa". Ipak, tužilaštvo ove navode kategorički odbacuje.

Istraga je otkrila detalje koji potpuno ruše teoriju o samoodbrani. Utvrđeno je da je optuženi kupio industrijski mikser i profesionalne vezice za vezivanje znatno pre ubistva. Takođe, zabeleženo je da je policija intervenisala u njihovom domu još u leto 2023. godine zbog porodičnog nasilja.

Posebno zastrašuje podatak o njegovom ponašanju neposredno nakon zločina. Mark R. je, nakon što je usmrtio suprugu, otišao na trčanje, okupao se, a zatim odveo njihove dve ćerke (stare 4 i 6 godina) na večeru, ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo.

Tragedija je ostavila dve devojčice bez oba roditelja, a porodica ubijene Kristine prolazi kroz nezamislivu torturu. Prema pisanju lista Bild, Kristinin otac je bio taj koji je pronašao njenu odsečenu glavu skrivenu u vešernici vile.

Vrhunac cinizma optuženi je pokazao tokom sudskog postupka, ponudivši porodici žrtve odštetu od 100.000 švajcarskih franaka, što je advokatica koja zastupa decu, Džesika Balcer, doživela kao uvredu. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo doživotnu kaznu zatvora, ističući da je optuženi delovao iz čiste potrebe za kontrolom i osvetom, bez trunke kajanja.

Podsetimo, Kristinina prijateljica koja je želela da ostane anonimna, tvrdi da je ona upozorila Kristinu na njenog muža, kojeg je opisala kao "tempiranu bombu".

- Kristina je bila udata za ubicu i nije imala pojma. Ostavljala je tog psihopatu kod kuće, samog sa decom. Bio je zaista užasan prema njoj, gestovima, rečima, čak i tonom. Želeo je da Kristina nestane - rekla je ona za britanski UNILAD.

Ona je dodala da se plaši šta bi uradio njenoj rodbini, koja je policiji otkrila nešto o njihovoj vezi, da iz "kompleksa mržnje i inferiornosti" može da ubije Kristinu, koju je voleo i sa kojom je imao dvoje dece.

Alo/Bild/Fakt

