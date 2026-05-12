Policijska uprava u Valjevu saopštila je da će 13. maja u 10 časova na području tog grada i opština Lajkovac, Ub, Ljig i Osečina proveravati ispravnost sistema za javno uzbunjivanje i da tom prilikom će biti aktivirane sirene.

U saopštenju Policijske uprave u Valjevu je navedeno da će biti emitovan znak za prestanak opasnosti, odnosno jednoličan ton koji će trajati 60 sekundi.

Dodaju da će neposredno pre i posle emitovanja znaka za prestanak opasnosti, građani biti obavešteni i govornom porukom.

Prethodno je provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na području grada Valjeva i opština Lajkovac i Ub sprovedena 1. aprila.

