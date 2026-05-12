Beživotno telo muškarca pronađeno je danas u stanu na Čukarici. Prema pisanju Telegrafa, uhapšena je njegova supruga, zbog sumnje da je usmrtila muža nakon verbalnog sukoba.

Prema pisanju pomenutog portala, iako su prvi podaci ukazivali na misterioznu smrt, uviđaj je brzo potvrdio najgore sumnje.

Zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata.

U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao horor - muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji.

Osumnjičena žena je odmah privedena na licu mesta, a inspektori su pronašli i predmet kojim je zločin izvršen, a koji je odmah poslat na veštačenje. Istraga ispituje motive koji su doveli do krvavog pira.

Komšije u šoku

"Znali smo da imaju problema, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jutros nas je probudila vriska, a onda su stigli vatrogasci i kordon policije. Sve je puno krvi," priča šokirana komšinica.

Na licu mesta se i dalje nalaze jake snage policije i dežurni tužilac. Zgrada je pod potpunom blokadom dok traje prikupljanje dokaza.

