Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je danas u 06.05 časova primilo prijavu iz Dečje klinike "Majka Tereza" u Skoplju da im je dovedena preminula petomesečna beba iz okoline Skoplja.

Prema izveštaju, otac je pronašao svoju bebu mrtvu oko 5.30 ujutru u porodičnoj kući u oblasti Čučer-Sandevo, nakon čega ju je odmah odveo u Dečju kliniku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava da se radilo o prevremeno rođenoj bebi, a lekar ju je proglasio mrtvom.

Preduzimaju se sve mere za rasvetljavanje slučaja i utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do tragedije.

Alo/Skopje1.mk

BONUS VIDEO