Albanska policija objavila je da je uspela da završi policijsku operaciju pod šifrom „Oluja 17“. U ovoj akciji uhapšene su četiri kineske državljanke zbog prostitucije.

„U okviru operacije, izvršena su hapšenja X. Ch.(48), J. ​​L. (36), Y. L.(48) i L. Sh., (53), svi kineski državljani“, navodi se u saopštenju.

Policija takođe saopštava da su još četvoro uhapšenih iz Drača, Kavaje, Šijakua i sa KiM takođe zbog krivičnog dela prostitucija.

„Kao materijalni dokazi, zaplenjena su četiri pasoša i suma novca. Sprovedenim istražnim radnjama utvrđeno je da su ovi građani delovali u dva iznajmljena prostora, u oblasti Škembi i Kavajes i Golem, i Drač, prilagođavajući ih za prostituciju. Procesni materijali su predat tužilaštvu pri Prvostepenom sudu opšte nadležnosti u Draču - navodi se u saopštenju.