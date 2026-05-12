Poljska internet zvezda Nikodem Čiževski (23), poznatiji pod pseudonimom Lil Narciz, pronađen je mrtav u Hrvatskoj nekoliko nedelja nakon što je nestao.

Kako je potvrdila zagrebačka policija, telo 23-godišnjaka pronađeno je u subotu, 2. maja, oko 18.30 u Zagrebu. Telo je pronađeno u iznajmljenom stanu u kojem je mladić živeo. Vlasnik stana pronašao je mrtvog mladića i o tome obavestio policiju.

U saopštenju za javnost policija u poljskom gradu Glivice navela je da je potraga za Čiževskim okončana nakon što su dobili informaciju da je njegovo telo pronađeno u Hrvatskoj.

"Potraga je trajala od trenutka prijave nestanka"

Kreator sadržaja poslednji put se javio porodici 8. aprila, a policija je potragu zvanično objavila krajem istog meseca, preneo je lokalni medij Fakt, a prenosi TMZ.

- Potraga za mladim stanovnikom našeg regiona trajala je od trenutka prijave nestanka. Službenici gradske policijske uprave u Glivicama bili su uključeni u operaciju, a uz podršku nadređenih jedinica proveravali su svaki trag i svaku informaciju koja bi mogla pomoći u određivanju lokacije ovog 23-godišnjaka - navodi se u policijskom saopštenju.

