Policijski službenik iz Prijedora, šef Vatrogasnog društva u Oštroj Luci i još jedno lice iz Prijedora uhapšeni su u akciji „Vatrogasac“ zbog sumnje da su se bavili preprodajom oružja.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da je akcija „Vatrogasac“ usmerena na sprečavanje ilegalne trgovine oružjem.

„Tokom višemesečne istrage Uprave kriminalističke policije utvrđeno je da je lice G. Lj., inače policijski službenik, učestvovalo u nelegalnoj prodaji zabranjenog vatrenog oružja, zajedno sa licima D. M. i M. G.

Protiv lica G. Lj. biće sproveden disciplinski postupak, a isto je suspendovano“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su u toku pretresi stanova i vozila koje koriste osumnjičena lica.

„Do sada je pronađena veća količina vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava, raketnih bacača i municije. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu – udruživanje radi vršenja krivičnih dela i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, saopšteno je iz MUP-a RS.

Takođe se navodi da u akciji učestvuju pripadnici Žandarmerije i Policijske uprave Prijedor.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostaje posvećeno borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suzbijanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju policijska ovlašćenja“, zaključuje se u saopštenju.

