Škaljarac Mili Bajramović (33) koji je juče uhapšen u Riminiju, prema pisanju italijanskih medija, skrivao se u turističkom apartmanu koji se vodio na ruskog državljanina i pripremao za operaciju promene ličnog opisa!

Crnogorski državljanin, za kojim su poternice raspisale Crna Gora i Austrija zbog ubistava u kojima je učestvovao u ratu klanova, prilikom hapšenja kod sebe je imao falsifikovana dokumenta i više elektronskih uređaja.

- Muškarac koji je bio spreman da se podvrgne operaciji promene ličnog opisa uhapšen je u stanu u ponedeljak, nakon dva meseca intenzivne istrage kojom je koordiniralo rimsko tužilaštvo. Potraga za njim je pokrenuta pošto se pojavila informacija da se begunac sa crvene poternice Interpola skriva u mestu Rivijera. Istraga Državne policije dovela je do lociranja ubice u stanu registrovanom na ruskog državljanina - preneli su italijanski mediji kako je tekla potraga za jednim od navodno najtraženijih plaćenika škaljarskog klana.

Bajramović se, podsetimo, tereti da je 2018. u Beču, ispred jednog restorana ubio Vladimira Roganovića, navodno bliskog kavačkom klanu i teško ranio Stefana Vilotijevića koji je bio u društvu sa njim. Očevici su ga tada, prema nezvaničnim informacijama, opisali kao "hladnokrvnog ubicu" koji je pucao u žrtve naočigled ljudi.

Takođe, crnogorsko pravosuđe ga tereti da je bio direktni izvršilac ubistva Šćepana Roganovića u Herceg Novom 2020. Prema dokumentima crnogorskog tužilaštva, sumnja se da je ovo ubistvo izvršio sa Krstom Vujićem, koji je pre mesec dana ubijen u Barseloni i to po nalogu jednog od vođa škaljarskog klana, Igora Vukotića. Inače, i za Vukotićem koji je rođeni brat ubijenog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, je raspisana poternica ali se o njegovoj sudbini ništa ne zna godinama.

- Akcija hapšenja Milija Bajramovića je bila duga i složena, naročito što je italijanska policija dobila informaciju da je reč o izuzetno opasnom čoveku, viskokorangiranom kriminalcu, koji je posebno vešt u kamuflaži i menjanju izgleda - navode italijanski mediji.

Puna dva meseca, prema njihovom pisanju, kontinuirano je tralao osmatranje stana, danju i noću.

- Sprovedene su tehničke aktivnosti i veliki broj službenika je bio na terenu. Tokom operativnog rada aktivnosti su svedene na područje Marebela, pošto je utvrđeno da je koristio stan ruskog državljana koji se iselio iz Italije pre nekoliko godina. U stanu je bio poput duha, na prvi pogled je delovalo da unutra nema nikoga. Međutim, u ponedeljek se čovek, koji je do tada bio "duh", jedva primetno pojavio na prozoru. Otkrila ga je zavesa koja se tek malo pomerila. Tako su otklonjene sve sumnje da je on unutra - opisali su kako je juče u popodnevim satima realizovano hapšenje.

Pripadnici nekoliko jedinica policije upali su u stan i identifikovali crnogorskog državljanina, koji je potom prebačen u zatvor na osnovu Evropskog naloga za hapšenje.

Tokom pretresas stana u kom je boravio, otkriveno je da je imao lažni pasoš sa drugim ličnim podacima ali svojom fotografijom i zbog toga je optužen i za posedovanje falasifikovanih dokumenata. Takođe, skriveni u garnituri, pronađeni su brojni mobilni telefoni, računari i druga oprema.

Alo/Kurir

