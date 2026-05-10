Juče su u popodnevnim satima u Hrvatskoj policijski službenici Policijske uprave Karlovačke primili dve dojave o uočavanju ukupno tri tela u reci Kupi i jednu dojavu o uočavanju mrtvog tela u reci Mrežnici.

Postupajući po prijavi građanina da je u reci Kupi kod naselja Sračak, opština Ribnik, uočio telo, policija u Ožalju je juče odmah posle podneva, nakon što su pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja iz reke izvukli na obalu telo nepoznate muške osobe, na mestu događaja obavili uviđaj, prenosi hrvatski mediji.

Nešto kasnije tokom popodneva policijski službenici Policijske stanice Duga Resa su, postupajući po dojavi policije Republike Slovenije, u reci Kupi u mestu Gornje Prilišće, opština Netretić, uočili dva mrtva tela nepoznatih muškaraca, koja su zajedno sa vatrogascima Republike Slovenije izvukli na obalu.

Na mestu događaja obavljen je uviđaj.

Predveče su policijski službenici Policijske stanice Duga Resa primili i dojavu građanina da je u reci Mrežnici u mestu Gornji Zvečaj, opština Generalski Stol, uočio telo. Nakon što su pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja izvukli telo nepoznate muške osobe na obalu, obavljen je uviđaj na mestu događaja.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti ovih događaja sledi dalja kriminalistička istraga, kao i obdukcije radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti i identiteta svih osoba.