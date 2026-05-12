Državljanin Srbije kažnjen je sa 2.000 evra i proteran iz Hrvatske nakon što je na graničnom prelazu nosio majicu sa simbolima koje su hrvatske vlasti ocenile kao „velikosrpske“.

Kako je saopštila Policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, incident se dogodio u nedelju uveče na graničnom prelazu Nova Sela.

Policija primetila natpise tokom kontrole

Prema navodima hrvatske policije, muškarac star 32 godine stigao je na granicu kao putnik u privatnom automobilu.

Tokom granične kontrole i uzimanja biometrijskih podataka policajci su primetili da nosi majicu sa natpisima i simbolima koji, kako tvrde, „veličaju ideje Velike Srbije“.

Zbog toga je odmah priveden zbog narušavanja javnog reda i mira.

Majica oduzeta, sud izrekao kaznu

Hrvatske vlasti navode da je muškarcu oduzeta sporna majica, nakon čega je sproveden pred Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Metkoviću.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 2.000 evra.

Zabranjen mu ulazak u Hrvatsku na dve godine

Nakon sudske odluke, protiv državljanina Srbije sproveden je i postupak po Zakonu o strancima.

Metkovćka policija donela je rešenje o proterivanju iz Evropskog ekonomskog prostora, kao i zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj u trajanju od dve godine.

Po pravosnažnosti odluke odbijen mu je ulazak u zemlju.

Slučaj izazvao pažnju regiona

Vest o incidentu brzo se proširila regionom i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok jedni podržavaju odluku hrvatskih vlasti, drugi smatraju da je kazna prestroga i da ceo slučaj dodatno podiže tenzije između dve zemlje.