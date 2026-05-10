Na snimku se vidi kako ajkulino leđno peraje seče kroz vodu iza surfera u dramatičnoj sceni kod obale Santa Barbare u Kaliforniji.

Dugogodišnji prijatelji Tavis Boise i Ron Takeda bili su na foil daskama — surf daskama sa podvodnim krilom koje podiže dasku iznad površine vode — na putu od Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari ka mestu Carpinteria, kada je Takeda čuo i primetio nešto što liči na leđno peraje koje se kreće kroz vodu iza njega.

„Čuo sam zvuk. Pogledao sam nazad. Video sam trag bele pene“, rekao je Takeda.

To je ajkula, nemoj da padneš

Na video snimku sa GoPro kamere pričvršćene za Bojsovu dasku, Takeda pita: „Da li je to ajkula?“

„Da, nemoj da padneš“, odgovorio je Boise u videu.

„Pogledao sam nazad i jasno sam video glavno leđno peraje odmah iza njega“, rekao je Boise. „A zatim i repno peraje koje se kretalo levo-desno u vodi, kao da pokušava da ga sustigne. I odmah sam znao — to je ajkula.“

Znao sam da moram da se skoncetrišem

Morski biolog je za NBCLA rekao da izgleda kao da je u pitanju mako ajkula koja juri Takedu.

„Znao sam da moram da se koncentrišem da ne padnem sa daske. Držao sam glavu dole i ostao stabilan na foil dasci“, rekao je Takeda.

Takeda je ostao na dasci, a ono što ga je pratilo se na kraju udaljilo, dok je Boise vozio iza njega.

„Na kraju sam sustigao Rona možda dve milje kasnije“, rekao je Boise. „Prišao sam mu i pitao: ‘Rone, jesi li dobro?’ A on je prvo rekao: ‘Vau, baš je dobro ovde.’“

Bila je prava ajkula - nije AI snimak

Za one skeptične, dvojica su objavila dodatni video kako bi pojasnili da se radi o stvarnom događaju - a ne o digitalnoj simulaciji.

„Nije AI“, rekao je Takeda u videu. „Mi nemamo pojma ni šta je AI… voleo bih da jeste AI.“

Ujedi ajkula na ljude su izuzetno retki u Kaliforniji, navode nadležne službe za divlje životinje. Od 1950. godine zabeleženo je manje od 250 incidenata sa ajkulama, a manje od 20 je bilo sa smrtnim ishodom, prema podacima odeljenja za ribu i divlje životinje, piše nbc.