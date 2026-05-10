Tepić po mrežama širi propagandu da je "Srbija opljačkana zemlja" i da ju je opljačkala vlast...

Na to je reagovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić:

"Nacionalni fond za povratak opljačkanog novca:

1. Prvo mesto i zlatna medalja, ujedno i najveća uplata - Dragan Šolak!

2. Drugo mesto i srebrna medalja, nešto manja uplata, ali i dalje dovoljna za jedno 7 novih kliničkih centara sa najmodernijom opremom - Dragan Ðilas!

3. Treće mesto i bronzana medalja - CES Mecon i porodica Nikezić, uz mnogobrojne tajkune sa mašinskim mozgovima tipa Šoškića, Dugalića i ostalih u vrhu današnje bloladerske liste. I sad bi opet."